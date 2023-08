Arsenals Torwarttausch: Raya kommt aus Brentford

Arsenal hat einen Wechsel auf der Torhüterposition vorgenommen. David Raya kommt vom FC Brentford und soll Aaron Ramsdale herausfordern. Die bisherige Nummer zwei machte schon Platz.

Nach vielen Wochen der Spekulation ist die Zukunft von David Raya seit Dienstagnachmittag endgültig geklärt: Der 27 Jahre alte Spanier, in der vergangenen Saison die unumstrittene Nummer eins beim Tabellenneunten FC Brentford, wechselt zunächst auf Leihbasis zum FC Arsenal. Nach einem Jahr hat der Vizemeister dann eine Kaufoption in Höhe von rund 31 Millionen Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen offenbar aber auch zu einer Kaufpflicht werden kann.

"David ist ein erstklassiger Torhüter, der mit Brentford in der Premier League konstant gute Leistungen gezeigt hat", wird Sportdirektor Edu zitiert: "Mit David verstärken wir unseren Kader mit Qualität und Tiefe, damit wir in allen Wettbewerben auf höchstem Niveau spielen können." Bei Arsenal trägt Raya künftig die Rückennummer 22.

Brentford hatte mit dem Abgang längst gerechnet. Weil Raya mehrere Angebote, seinen 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern, ausgeschlagen hatte, hatten die Bees Ende Mai für festgeschriebene 13 Millionen Euro Mark Flekken vom SC Freiburg geholt mit der klaren Intention, den Niederländer zum neuen Stammkeeper zu machen. Beim Auftakt gegen Tottenham (2:2) wusste Flekken gleich zu überzeugen.

Nachdem Raya zunächst mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden war - neben den Tottenham Hotspur auch mit dem FC Bayern -, stieg Arsenal mit Erfolg in den Poker ein. Bei den Gunners soll der zweimalige spanische Nationalspieler den Druck auf den gesetzten Aaron Ramsdale erhöhen.

Matt Turner, die bisherige Nummer zwei, räumte seinen Platz nach nur sieben Pflichtspielen (fünfmal Europa League, zweimal FA Cup). Der 29-jährige US-Amerikaner, der erst vor einem Jahr von New England Revolution nach London umgezogen war, wechselte fest zu Nottingham Forest. Sein Premier-League-Debüt gab Turner am Samstag ausgerechnet gegen Arsenal im Emirates (1:2).

Ramsdale weiß: Mit dem Stammplatz "kann es sehr schnell vorbei sein"

Raya, der seine spanische Heimat schon als Jugendlicher Richtung England verlassen hatte, war 2019 für rund drei Millionen Euro von den Blackburn Rovers zu Brentford gewechselt und hatte sich zuletzt zu einem der besten Torhüter der Premier League entwickelt. Der Druck auf Ramsdale, auf den Arsenal-Trainer Mikel Arteta seit zwei Jahren setzt, wächst also.

"So viele Spiele zu machen wie möglich", hatte der englische Nationalkeeper (drei Länderspiele) unlängst im kicker-Interview als persönliches Saisonziel ausgegeben. "Es ist leicht, die Position als Stammtorwart für selbstverständlich zu nehmen, doch damit kann es sehr schnell vorbei sein."

Im ersten Pflichtspiel der Saison konnte sich Ramsdale immerhin gleich auszeichnen: Auch dank seiner Parade gegen Rodrigo gewann Arsenal den Community Shield gegen Manchester City im Elfmeterschießen (4:1). Gegen Nottingham zum Ligastart wirkte er dagegen nicht immer sicher.