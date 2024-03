Arsenals Abend der ganz großen Zahlen

Liverpool und Manchester City hatten im Meisterrennen vorgelegt, Arsenal hat in Sheffield eindrucksvoll nachgezogen. Mit ein paar beeindruckenden Statistiken.

Kai Havertz (li.) und Arsenal sorgten in Sheffield für frühen Zuschauerschwund. imago images (3)

Ihre Tickets wären für die vollen gut 90 Minuten Spielzeit gültig gewesen, doch ein paar Anhänger von Sheffield United verließen die Bramall Lane schon nach einer Viertelstunde wieder. Sie hatten die Schnauze voll.

Bereits in der 15. Spielminute hatte Gabriel Martinelli, Außenstürmer von Sheffields Gast am Montagabend, dem FC Arsenal, das 3:0 erzielt und die Partie zwischen dem Schlusslicht und dem Liga-Dritten damit quasi vorentschieden. Doch nicht nur das. Der Brasilianer hatte auch den Ausbau zweier bemerkenswerter Serien auf den Weg gebracht.

Als gegen 22 Uhr Ortszeit der Schlusspfiff ertönte, war Arsenal durch seinen 6:0-Erfolg zur ersten Mannschaft geworden, die in der englischen Ligahistorie drei Auswärtsspiele in Serie mit mindestens fünf Toren Vorsprung gewann. Erst 6:0 bei West Ham, dann 5:0 bei Burnley und nun 6:0 in Sheffield.

United indes stellte wettbewerbsübergreifend den undankbaren Rekord auf, als erstes Team der englischen Ligageschichte gleich in vier Heimspielen in Folge mindestens fünf Gegentore kassiert zu haben: 2:5 im FA Cup gegen Brighton, 0:5 in der Liga gegen Aston Villa und erneut gegen Brighton. Jetzt noch die Klatsche gegen Arsenal, die sich schon nach 15 Minuten abgezeichnet hatte. Kontext, der die frühe Heimreise mancher Fans etwas nachvollziehbarer macht.

Die Tordifferenz spricht für die Gunners

Es war ein Abend der großen Zahlen an der Bramall Lane, sogar der ganz großen Zahlen, worüber sich allerdings nur eine Mannschaft freuen konnte. Arsenals Torschützen Kai Havertz und Ben White markierten jeweils große Jubiläumstreffer: Der englische Verteidiger schoss, zum 6:0-Endstand, das 10.000 Tor in Arsenals Vereinsgeschichte. Der deutsche Angreifer erzielte zuvor den insgesamt 150.000 Treffer im englischen Oberhaus.

Während die Blades in der Premier League auf Platz 20 bei 13 Punkten stehen bleiben - deren elf sind es nun bis ans rettende Ufer -, zog Arsenal im Meister-Dreikampf mit Liverpool (siegte erst in der Nachspielzeit) und Manchester City (gewann das Derby nach Rückstand) nach: Reds 63, Skyblues 62, Gunners 61. Die Tor-Zahlen sprechen - natürlich - für die Mannschaft von Mikel Arteta. Keine Mannschaft schoss mehr Tore (68) und kassierte weniger (23).