Arsenal verlängert mit Leistungsträger Saka

Der FC Arsenal bastelt weiter an seiner Achse für die Zukunft. Fünf Tage nach der von Stammkeeper Aaron Ramsdale haben die Gunners nun auch die Vertragsverlängerung von Angreifer Bukayo Saka bekanntgegeben.

Eine Vertragsdauer oder andere Inhalte gaben die Londoner derweil nicht bekannt. Bukayo Saka, der seit seinem achten Lebensjahr im Trikot des FC Arsenal aufläuft, gehört trotz seines jungen Alters zu den großen Leistungsträgern bei den Gunners, so wurde er von den eigenen Fans zum Spieler der Saison 2020/21 sowie 2021/22 gewählt - und ist damit der erste seit einem gewissen Thierry Henry, der seine Wahl im darauffolgenden Jahr bestätigen konnte.

In der laufenden Spielzeit ist der 21-Jährige zudem noch im Rennen um zwei Premier-League-Awards: die Auszeichnung als "Spieler der Saison" und als "Bester Jungprofi". Saka feierte sein Debüt für Arsenal 2018 in der Europa League, kam am Neujahrstag 2019 beim 4:1-Sieg gegen Fulham zudem als erster Arsenal-Spieler, der im 21. Jahrhundert geboren wurde, in der Premier League zum Einsatz.

Entsprechend euphorisch zeigte sich auch Arsenals Trainer Mikel Arteta: "Es ist großartig für den Verein, dass Bukayo seinen Vertrag verlängert hat. Unsere besten Talente zu halten, ist der Schlüssel für unseren Fortschritt und Bukayo ist ein wichtiger Teil der Mannschaft sowohl jetzt als auch für die Zukunft."

Erste Meisterschaft seit 2004 knapp verpasst

Saka selber äußert sich wie folgt über seine Verlängerung: "Ich denke, ich habe hier alles, was ich brauche, um der beste Spieler zu werden, der ich sein kann. Und das ist der Grund, warum ich froh bin, in Zukunft hier zu bleiben. Ich glaube daran, dass wir große Dinge erreichen können."

In der noch laufenden Premier-League-Saison waren die Gunners auf dem Weg zu ihrem ersten Meistertitel seit 2004. Sie werden die Spielzeit hinter Seriensieger Manchester City nun aber als Zweiter beenden.