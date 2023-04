Arsenal und das Was-wäre-wenn: Geht den Gunners die Luft aus?

2:2 gegen Liverpool, 2:2 gegen West Ham und zuletzt dieses 3:3 gegen Southampton: Geht dem FC Arsenal im Titelrennen der Premier League die Luft aus?

Natürlich ist Mikel Arteta im Bilde. Er weiß, dass seine Mannschaft derzeit fünf Punkte vor Manchester City steht und sich demzufolge auf acht Punkte absetzen könnte, wenn sie das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) für sich entscheiden würde. Niemand muss Arteta erklären, wie es um die Konstellation in der Tabelle bestellt ist, niemand muss mit dem Coach des FC Arsenal über das Was-wäre-wenn sprechen, denn Arteta ist da ganz bei sich.

"Das größte Spiel ist immer das nächste", sagte der 41-Jährige bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag und meinte im Rückblick auf das jüngste 3:3 am vergangenen Freitag: "Das größte Spiel meiner Karriere war Southampton, weil wir in einer besseren Position wären, wenn wir gewonnen hätten. Wir müssen im Hier und Jetzt leben."

Dass dem Duell mit City eine große Bedeutung zukommt, das weiß auch Arteta - er findet allerdings: "Wenn wir gewinnen, haben wir nicht die Premier League gewonnen. Es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber fünf Spiele in dieser Liga - das ist immer noch sehr schwierig." Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass City nach dem direkten Duell am Mittwoch noch sieben Partien vor sich hat. Die Skyblues könnten also selbst bei einem Unentschieden gegen Arsenal aus eigener Kraft an den Gunners vorbeiziehen.

Setzt nun das Nervenflattern ein?

Eine Ausgangslage, die in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass Artetas Team zuletzt dreimal nacheinander nur unentschieden gespielt hat. Ist es also der Druck, der den Spielern auf den letzten Metern der Saison zu schaffen macht? Setzt nun das Nervenflattern ein, weil Arsenal die Meisterschaft zum ersten Mal seit 2004 gewinnen könnte?

"Ich glaube nicht, dass es das ist", sagt Arteta. In seinen Augen geht es eher um "Schlüsselmomente, die nicht in unsere Richtung gegangen sind". Und seine Mannschaft, meinte der Spanier, habe auch schon in früheren Phasen der Saison hin und wieder Punkte liegen lassen. Die jüngsten Ergebnisse seien also nicht darauf zurückzuführen, dass das Ziel nun immer näher komme und der Kopf deshalb eine größere Rolle spiele.

Gegen City gehe es nun darum, in den entscheidenden Augenblicken wieder zur Stelle zu sein. Gelingt das, könnte Arsenal einen großen Schritt Richtung Titel gehen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr, wie Arteta findet.