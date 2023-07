Arsenal ist heiß auf Joao Cancelo

Die Bayern-Leihe ist seit Freitag rum, damit ist Joao Cancelo nun wieder offiziell zurück bei Manchester City, wo sein Vertrag bis 2027 läuft. Ob er allerdings bleiben wird, ist ungeklärt. Nun gibt es jedenfalls einen Interessenten aus der Premier League.

Mit großen Vorschusslorbeeren ist er im Winter per halbjähriger Leihe von Manchester City, dem späteren Champions-League-Sieger, zum FC Bayern gewechselt. Joao Cancelo war der Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann. Mit ihm sollte das Bayern-Spiel, so hieß es, flexibler werden. Das Resultat: Sieben Bundesligaspiele von Beginn an, achtmal stand er also nicht in der Startelf. Sein kicker-Notenschnitt: 3,42.

Am vergangenen Freitag endete seine Leihe, der FC Bayern hat Joao Cancelo genau wie Daley Blind bereits verabschiedet. Damit kehrt der Portugiese nun offiziell wieder zu Manchester City zurück, wo sein Vertrag, den er mit den Skyblues letztmals im Februar 2022 verlängerte, bis 2027 läuft. Wie es dort für den 29-Jährigen weitergeht, ist ungewiss. Sein Wunsch wäre ein Engagement bei einem Topklub in Spanien. Angebote gibt es derweil noch keine konkreten.

Auch Henrichs und Boey auf Arsenals Liste

Dafür aber steht Joao Cancelo, so erfuhr der kicker, bei einem anderen Premier-League-Verein ganz oben auf der Liste: beim FC Arsenal. Die Londoner, die in der vergangenen Saison mit Oleksandr Zinchenko und Gabriel Jesus schon gute Erfahrungen mit vormaligen ManCity-Profis machten, sehen in ihm die Ideallösung auf der defensiven Außenbahn und wollen in Kürze ihre Bemühungen um den technisch feinen Fußballer starten. Neben Joao Cancelo stehen als Alternativen noch Benjamin Henrichs von RB Leipzig (26, Vertrag bis 2025) und Sacha Boey von Galatasaray Istanbul (22, Vertrag bis 2025) auf der Liste.

Sollte Manchester City bereit sein, Joao Cancelo abzugeben, wird bei einer noch vier Jahre langen Restlaufzeit des Vertrags sicherlich eine hohe Ablösesumme für den Defensivallrounder aufgerufen werden. Bayern hat auf die Option, Joao Cancelo für 70 Millionen Euro fix abzuwerben, verzichtetet.