Arsenal greift für Fabio Vieira tief in die Tasche

Der FC Arsenal will nach bald sechs Jahren Abstinenz in dieser Saison die Qualifikation zur Champions League erreichen - und hat den Kader mit Fabio Vieira kostspielig verstärkt.

"Eine exzellente Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff" - so beschrieb die UEFA Fabio Vieira bei dessen Auszeichnung zum Spieler des Turniers der U-21-EM 2021. Mit Portugal scheiterte der offensive Mittelfeldspieler erst im Finale an Deutschland, seine individuelle Klasse war aber damals schon unverkennbar.

In der vergangenen Saison reifte Fabio Vieira, der mit 18 Jahren sein Profi-Debüt gab, beim FC Porto zum Stammspieler. Vor allem in der Liga, die Porto souverän auf Platz 1 beendete, konnte der vorgezogene Spielmacher überzeugen - in 27 Spielen traf er sechs Mal und legte 14 weitere Treffer auf.

Auch in der U-21-Nationalmannschaft übernahm der Linksfuß fortan mehr Verantwortung, in seinen letzten drei Einsätzen in der EM-Qualifikation trug der inzwischen 22-Jährige die Kapitänsbinde.

Starke Konkurrenz

Dass Fabio Vieira wegen seiner Qualitäten für Porto nicht ewig zu halten ist, war den Verantwortlichen klar, sie statteten ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. Aus diesem kaufte ihn nun der FC Arsenal heraus - für eine stattliche Sockelablöse von 40 Millionen Euro. Wie Porto am Freitag zudem mitteilte, sind weitere Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro möglich.

Die Gunners scheinen sich mit Fabio Vieira somit sehr sicher zu sein, wenngleich er auf seiner zentralen Position hinter den Spitzen mit Martin Ödegaard und Emil Smith Rowe bereits namhafte und nicht weniger aufstrebende Talente als Konkurrenten hat.