Nach Liverpool patzt auch Arsenal: Gunners verlieren Tabellenführung an ManCity

Der FC Arsenal hat zwischen den beiden Bayern-Spielen gegen Aston Villa und damit einhergehend auch die Tabellenführung verloren. Die beiden späten Gegentore hatten sich abgezeichnet.

Die Villans liebäugelten im Emirates mit einem frühen Wirkungstreffer, ihr 18-Tore-Stürmer Watkins köpfte den Ball in der ersten Minute aber lediglich aufs Tordach. Schon kurze Zeit später übernahm Arsenal das Kommando und wurde in gewohnter Manier immer bestimmender. Auch erste Chancen ließen nicht lange auf sich warten.

Havertz, der diesmal aus dem Mittelfeld immer wieder in die Tiefe startete, wurde von Trossard schräg auf Martinez zugeschickt - der Weltmeister-Keeper parierte (11.). Wie auch sechs Zeigerumdrehungen später, als der Deutsche zu lange gezögert hatte. Kurz darauf traf Saka aus spitzem Winkel den Außenpfosten (20.), Arsenals Führung wäre durchaus verdient gewesen.

Zwei große Chancen in zwei Minuten

Die komplette Kontrolle erlangte die Arteta-Elf nicht, sie hatte das Spiel aber im Griff - den Gegner gerade defensiv. Doch urplötzlich lud Gabriel Watkins mit einem wilden Fehlpass ein, der Goalgetter traf allerdings nur den Innenpfosten (39.). Hüben rettete das Aluminium, drüben Martinez: Villas Keeper zeigte quasi im Gegenzug eine überragende Fuß-Parade gegen Trossard (40.), sodass es torlos in die Kabinen ging.

Ähnlich ausgeglichen startete der zweite Abschnitt, was auch lange Zeit so blieb. Villa stand nun höher, störte höher, hielt den Ball höher - und länger. Arsenal wurde unfreiwillig so passiv wie in nur wenigen Heimspielen.

Nach einer guten Stunde hatten die Gunners außerdem mächtig Glück, als Tielemans' Fernschuss - nach einem leichtfertigen Ballverlust von Zinchenko - erst die Latte und dann den Pfosten traf (62.). Auf der Gegenseite schoss Gabriel Jesus ein ganzes Stück unplatzierter (64.).

Drei Minuten, zwei Tore - Drei Teams, zwei Punkte

In der Schlussphase konnte Villa den favorisierten Gegner immer mehr entmutigen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Arsenals übliche Dynamik fand quasi gar nicht mehr statt. Eine solche boten nun vielmehr die Gäste.

Während in Deutschland Bayer Leverkusen erstmals Meister wurde, drückte der ehemalige Leverkusener Bailey am zweiten Pfosten eine schlecht verteidigte Hereingabe über die Linie (84.) - drei Minuten später enteilte Watkins und sorgte mit seinem Heber für die Entscheidung und den verdienten 2:0-Endstand.

Weil am Nachmittag schon der FC Liverpool verloren hatte, blieben die Gunners im Meister-Dreikampf zumindest vor den weiterhin punktgleichen Reds. Mit zwei Zählern Vorsprung an der Spitze thront nach 33 von 38 Spielen nun Serienmeister Manchester City.