Arsenal gegen PSV: Warum heute ein Europa-League-Spiel stattfindet

Diese Woche ist eigentlich Europapokal-frei - mit einer Ausnahme: Arsenal empfängt heute Abend in der Europa League die PSV Eindhoven. Das hatte auch für die Premier League Folgen.

Es wäre ein echtes Premier-League-Spitzenspiel geworden. Doch das Duell zwischen Arsenal, dem derzeitigen Tabellenführer, und Manchester City, dem Tabellenzweiten und Meister der letzten beiden Saisons, konnte am gestrigen Mittwoch nicht stattfinden - weil die Gunners andere Verpflichtungen haben.

Am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta die PSV Eindhoven in der Europa-League-Gruppenphase, obwohl sonst in dieser Woche keine Europapokalspiele stattfinden. Der Grund liegt schon einige Wochen zurück.

Vor der WM gab es keine andere Lücke mehr

Weil damals nach dem Tod von Queen Elizabeth II. die Veranstaltungen rund um die Staatstrauer zahlreiche Polizei-Ressourcen in der britischen Hauptstadt banden, hatte die Begegnung im Emirates Stadium nicht wie geplant am 15. September stattfinden können.

Und weil bis zur WM in Katar keinerlei andere Lücken im Terminkalender blieben und die Gruppenphasen der drei Europapokalwettbewerbe bis zur WM-Abstellungsphase abgeschlossen sein sollen, blieb nur diese Woche als Ausweichmöglichkeit übrig - auch wenn dafür das Premier-League-Topspiel ausfallen musste.

Gegen Eindhoven reicht Arsenal bereits ein Remis, um sicher die K.-o.-Runde der Europa League zu erreichen, weil Bodö/Glimt dann nach Punkten maximal noch gleichziehen könnte und den direkten Vergleich mit den Gunners bereits verloren hat (0:3/0:1).

Gegen ManCity spielt Arsenal erst im neuen Jahr

Grundsätzlich wird die Arteta-Elf aber den Gruppensieg anpeilen, der bei einem Erfolg gegen PSV nahe, aber noch nicht offiziell wäre. Durch diesen würde Arsenal die K.-o.-Runden-Play-offs - in dem die Europa-League-Zweiten auf die Champions-League-Dritten treffen - umgehen und direkt ins Achtelfinale springen.

Dann wären auch noch ein paar zusätzliche Termine frei, um etwa das ManCity-Spiel nachzuholen. Schon jetzt steht fest, dass es in diesem Kalenderjahr nicht mehr ausgetragen werden kann.