Xhaka entscheidet aus der Distanz: Arsenal distanziert ManUnited

Der FC Arsenal hat Manchester United durch das 3:1 in der Tabelle distanziert. Die Red Devils haben somit nur noch minimale Chancen auf die Champions League.

Arsenal beendete unter der Woche gegen den FC Chelsea seinen Negativlauf, Mikel Arteta änderte seine erste Elf im Vergleich zum 4:2 an der Stamford Bridge nur auf einer Position: Cedric verteidigte rechts hinten für Holding. Anders die Red Devils, die am Dienstag das Derby gegen Liverpool deutlich mit 0:4 verloren und von Ralf Rangnick auf fünf Positionen verändert wurden. Unter anderem formierte der 63-Jährige seine Defensive um, Kapitän Maguire wurde durch Varane ersetzt. Ganz vorne kehrte Cristiano Ronaldo zurück, nachdem der Portugiese gegen den LFC noch wegen seines familiären Unglücks gefehlt hatte.

Neben Varane durfte auch Telles starten, dafür rückte Dalot auf die rechte Defensivseite. Stabilität strahlte die Abwehr der Red Devils dadurch aber zunächst nicht aus, bereits nach drei Minuten ging Arsenal in Führung: Erst parierte de Gea einen Schlenzer von Saka, den Nachschuss drückte Tavares aber über die Linie. All das passierte ohne wirkliche Gegenwehr der Defensive ManUniteds, in der Folge wurde es aber besser - auch nach vorne.

Aus Nketiahs Tor wird ein Elfmeter

Erst parierte Ramsdale einen Schuss von Elanga (6.), dann ließ Bruno Fernandes den Ausgleich nach einem Aussetzer des Keepers der Gunners liegen (11.). Die Partie wurde immer offener, ManUnited arbeitete am 1:1 und wurde dafür beinahe belohnt, Dalots Schuss aus 20 Metern klatschte aber nur an den Querbalken (24.). Im direkten Gegenzug vergab Nketiah frei vor de Gea das 2:0, was kurz darauf aber doch fiel, wenngleich aus kuriosen Umständen: Nketiah drückte den Ball nach einem Zuspiel von Saka über die Linie, stand dabei jedoch im Abseits. Das Tor wurde zurückgenommen, jedoch wurde im gleichen Zug der vorausgegangene Zweikampf zwischen Saka und Telles überprüft. Der Brasilianer stieß den Rechtsaußen der Gunners im Strafraum um, Referee Craig Pawson zeigte nach Betrachten der Szene auf den Punkt. Saka trat selbst an und verwandelte sicher (32.).

Lange hielt der Zwei-Tore-Vorsprung aber nicht, zwei Minuten später verkürzte Cristiano Ronaldo nach einer Flanke von Matic. Die Red Devils probierten es in der Folge mit einem hohen Pressing, woraus sich Arsenal aber oft gut befreien konnte. Telles (45.+3) und Ödegaard (45.+4) sorgten vor der Pause jeweils nochmal für Abschlüsse, beide Versuche aus gut 16 Metern wurden aber von Ramsdale und de Gea pariert.

Bruno Fernandes vergibt vom Punkt

Nach Wiederanpfiff wurde es zunächst etwas ruhiger, Arsenal überließ den Red Devils erst einmal den Ball. Damit wussten die Gäste durchaus etwas anzufangen, wenngleich aus dem Spiel heraus zunächst keine Chancen heraussprangen. Eine große Möglichkeit auf den Ausgleich bot sich ManUnited aber dennoch, da Tavares den Ball im Strafraum an den Arm bekam. Den fälligen Handelfmeter verschoss Bruno Fernandes jedoch, der Portugiese scheiterte am linken Pfosten (57.).

Es war jedoch nicht Warnung genug für die Gunners, die Red Devils blieben dran und hatten weitere Großchancen: Erst zählte ein Treffer von CR7 wegen knapper Abseitsstellung nicht (60.), dann scheiterte Dalot ein weiteres Mal am Aluminium (63.). Das Glück war an diesem Nachmittag auf Seiten Arsenals, das 20 Minuten vor Schluss - trotz des Durchhängers in Halbzeit zwei - für die Vorentscheidung sorgte: Xhaka kam nach einem Ballverlust von Sancho 22 Meter vor dem Tor frei zum Schuss und versenkte die Kugel präzise wie unhaltbar im rechten Eck.

Vom Treffer des Schweizers konnten sich die Red Devils nicht mehr erholen, Arsenal übernahm wieder die Kontrolle, ohne aber ernsthaft auf ein viertes Tor zu gehen. Es blieb somit beim 3:1, was Manchester United nur noch minimale Chancen auf die Champions League lässt. Der Rückstand auf die Gunners, die noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben, beträgt sechs Punkte. Der AFC ist erst wieder am 1. Mai im Einsatz, um 17.30 Uhr bei West Ham. ManUnited empfängt tags darauf (21 Uhr) Brentford.