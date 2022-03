Klopps perfekte Wechsel: Liverpool rückt ManCity auf die Pelle

Der FC Liverpool hat Arsenals Siegesserie beendet und steht nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City. Dabei machten die Gunners lange Zeit ein gutes Spiel, ehe sie von einem Doppelschlag der Reds überrascht wurden.

Jürgen Klopps Liverpool, bei dem Salah im Vergleich zum 2:0-Sieg in Brighton ebenso wie Keita auf der Bank saß, legte offensiv auch ohne den Ägypter gut los: Van Dijk zwang Ramsdale per Kopf zu einer Parade (2.). Die von Coach Mikel Arteta nach dem 2:0 über Leicester unveränderten Gunners liefen ansonsten hoch an und drückten ihre Gäste oft in die eigene Hälfte. Wegen des Pressings brachte Liverpool wenig zustande. Daran konnten Thiago und Diogo Jota, die neu im Team waren, zunächst nichts ändern.

Die erste Hälfte wurde mit zunehmender Spieldauer immer zerfahrener. Arsenal trat nur einmal gefährlich in Erscheinung: Lacazettes bevorstehender Abstauber wurde noch gerade so von Robertsons starkem Einsatz verhindert (14.). Insgesamt stand die Taktik im Vordergrund und Liverpool fiel ungewohnt wenig ein. Die Gunners übernahmen die Kontrolle und zwangen Klopps Team zu Fehlern. Wie Mané kurz vor der Pause (45.) wurden die Gäste bei Schussversuchen stets rechtzeitig gestoppt.

Ödegaard scheitert an Alisson - Diogo Jota profitiert

Der Afrika-Cup-Sieger traf direkt nach Wiederanpfiff ins Schwarze - sein Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt (47.). Wie schon vor dem Seitenwechsel baute Liverpool nach starkem Beginn schnell ab. Arsenal kam gegen luftig verteidigende Gäste diesmal besser durch, Ödegaard nach einem Thiago-Fehler aber nicht an Alisson vorbei (51.).

Roberto Firmino sticht sofort

Die Partie gewann dennoch an Tempo. Genauso wie an Treffern: Den ersten erzielte Diogo Jota nach einem tollen Pass von Thiago. Der Portugiese überwand den nicht gut aussehenden Keeper Ramsdale aus dem Nichts (54.) und Jürgen Klopp hatte perfekt gewechselt. Fortan überwog die Dominanz Liverpools, das schnell erhöhte. Diesmal traf Joker Roberto Firmino nach toller Vorarbeit von Robertson (62.). Die Gunners-Defensive sah dabei nicht gut aus.

Arsenal wirkte aufgrund des Doppelschlags verunsichert und brachte kaum noch etwas nach vorne. Das spielte Liverpool natürlich in die Karten. Tiefer stehende Reds ließen bis auf einen starken Schuss von Gabriel Martinelli, der knapp vorbeiging (88.), nichts mehr anbrennen und feierten den neunten Ligasieg in Serie.

Neunter Ligasieg in Serie - Arsenals Lauf gestoppt

Dank des torlosen Remis von Manchester City bei Crystal Palace beträgt Liverpools Abstand auf Platz eins nur noch einen Zähler. Arsenal muss im Kampf um Platz vier einen Dämpfer hinnehmen und verliert erstmals nach fünf Ligasiegen wieder.

Arsenal ist am Samstag (13.30 Uhr) bei Aston Villa gefordert, Liverpool tags darauf (19 Uhr) im FA-Cup-Viertelfinale in Nottingham.