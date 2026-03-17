Hinspiel: 1:1
Ergebnis nach Hin- und Rückspiel: 3:1
ARS
B04
Champions League - Achtelfinale
Noch ist das Emirates Stadium in London leer. Um 21 Uhr treffen hier Arsenal und Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander. Bis dahin sollten sich die Ränge mit Sicherheit füllen. IMAGO/Pro Sports Images
Leverkusen-Spieler Grimaldo unterbindet im Zweikampf mit Arsenals Saka dessen Angriff und klärt den Ball zur Ecke. IMAGO/Shutterstock
Bayer-Keeper Blaswich pariert den Kopfball von Gabriel mit den Fingerspitzen. IMAGO/Shutterstock
Es wird wild vor dem Tor der Leverkusener, aber Blaswich ist erneut zur Stelle und hält noch die Null. IMAGO/Colorsport
Eze trifft den Ball perfekt und schießt Arsenal traumhaft in Führung. IMAGO/Eibner
Der Torschütze Eze feiert seinen Treffer in der 36. Minute zum 1:0. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. IMAGO/News Licensing
Declan Rice kommt vor dem Tor der Werkself zum Abschluss und der hereinlaufende Andrich ist etwas zu spät, um den Engländer entscheidend zu stören. So erhöht Rice zum 2:0. IMAGO/Shutterstock
Der FC Arsenal gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel gegen Leverkusen mit 2:0 und zieht damit in das Viertelfinale der Champions League ein. Das feiern die Hausherren ausgelassen. IMAGO/STEINSIEK.CH