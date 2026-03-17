Champions League

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Champions League 2025/26, Achtelfinale
FC Arsenal
Arsenal
England
2
:
0
1
:
0
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
Deutschland

Hinspiel: 1:1

Ergebnis nach Hin- und Rückspiel: 3:1

21:36 - 36. Spielminute

Tor 1:0
Eze
Rechtsschuss
Vorbereitung Trossard
Arsenal

22:02 - 46. Spielminute

Gelbe Karte (Leverkusen)
Palacios
Leverkusen

22:16 - 60. Spielminute

Spielerwechsel
Culbreath
für Poku
Leverkusen

22:16 - 60. Spielminute

Spielerwechsel
Tillman
für Terrier
Leverkusen

22:19 - 63. Spielminute

Tor 2:0
Rice
Rechtsschuss
Arsenal

22:24 - 68. Spielminute

Spielerwechsel
Nörgaard
für Zubimendi
Arsenal

22:25 - 69. Spielminute

Spielerwechsel
Mosquera
für White
Arsenal

22:25 - 69. Spielminute

Spielerwechsel
Gabriel Martinelli
für Trossard
Arsenal

22:25 - 69. Spielminute

Spielerwechsel
Havertz
für Eze
Arsenal

22:26 - 70. Spielminute

Spielerwechsel
Schick
für Palacios
Leverkusen

22:39 - 83. Spielminute

Spielerwechsel
E. Fernandez
für Andrich
Leverkusen

22:46 - 90. Spielminute

Spielerwechsel
Lewis-Skelly
für Gyökeres
Arsenal

ARS

B04

Champions League - Achtelfinale

Bilder zur Partie Arsenal FC gegen Bayer 04 Leverkusen

Das leere Emirates Stadion

Es ist angerichtet

Noch ist das Emirates Stadium in London leer. Um 21 Uhr treffen hier Arsenal und Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League aufeinander. Bis dahin sollten sich die Ränge mit Sicherheit füllen. IMAGO/Pro Sports Images

Arsenal-Spieler Bukayo Saka und Leverkusens Alex Grimaldo im Duell

Grimaldo im Zweikampf mit Saka

Leverkusen-Spieler Grimaldo unterbindet im Zweikampf mit Arsenals Saka dessen Angriff und klärt den Ball zur Ecke. IMAGO/Shutterstock

Blaswich hält die Null für Leverkusen

Blaswich pariert stark

Bayer-Keeper Blaswich pariert den Kopfball von Gabriel mit den Fingerspitzen. IMAGO/Shutterstock

Leverkusens Torhüter Blaswich pariert den Ball

Durcheinander im Strafraum der Leverkusener

Es wird wild vor dem Tor der Leverkusener, aber Blaswich ist erneut zur Stelle und hält noch die Null. IMAGO/Colorsport

Arsenal-Spieler Eberechi Eze trifft zum 1:0

Eze-Knaller zur Führung

Eze trifft den Ball perfekt und schießt Arsenal traumhaft in Führung. IMAGO/Eibner

Arsenals Eze feiert seinen Führungstreffer

Arsenal geht mit knapper Führung in die Pause

Der Torschütze Eze feiert seinen Treffer in der 36. Minute zum 1:0. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. IMAGO/News Licensing

Declan Rice trifft für Arsenal zur 2:0-Führung

Arsenal baut die Führung aus

Declan Rice kommt vor dem Tor der Werkself zum Abschluss und der hereinlaufende Andrich ist etwas zu spät, um den Engländer entscheidend zu stören. So erhöht Rice zum 2:0. IMAGO/Shutterstock

Die Arsenal-Spieler feiern den Sieg

Arsenal feiert Einzug ins Viertelfinale

Der FC Arsenal gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel gegen Leverkusen mit 2:0 und zieht damit in das Viertelfinale der Champions League ein. Das feiern die Hausherren ausgelassen. IMAGO/STEINSIEK.CH