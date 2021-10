LIVE! Starker Arsenal-Spielzug: Hoffenheim in Not

Zweites Gruppenspiel für die TSG Hoffenheim in der Frauen-Champions-League. Die Kraichgauerinnen sind auswärts beim FC Arsenal zu Gast.

Vielleicht wäre vieles anders gelaufen aus TSG-Sicht, wenn die kürzlich gekrönte Fußballerin des Jahres Billa in der 3. Minute eine Großchance aus kurzer Distanz genutzt hätte. Doch der Blitzstart, der womöglich für Rückenwind in London gesorgt hätte, blieb aus - und die favorisierten Engländerinnen übernahmen schon bald das Zepter. Hoffenheim verlor zu schnell den Ball, Arsenal strahlte im Mittelfeld große Dominanz aus und ging durch einen Elfmeter in Führung: Specht kam zu spät gegen Nobbs, Little stellte sicher auf 1:0 (21.).