Doppelpacker Havertz und White demontieren Chelsea im London-Derby

Der FC Arsenal hat einen Statement-Sieg gelandet. Beim deutlichen 5:0 im London-Derby gegen Chelsea spielten die Gunners von Beginn an druckvoll und trafen schnell. Dann scheiterten sie aber mehrfach an Blues-Keeper Petrovic, ehe zwei Doppelpacker nach der Pause alles klar machten.

Am zerstückelten 29. Spieltag - wegen des FA-Cup-Viertelfinales waren einige Partien ausgefallen - hatte Spitzenreiter Arsenal die Chance, Druck auf die Meister-Konkurrenz Liverpool und ManCity zu machen. Zu Gast hatten die Gunners den Stadtrivalen Chelsea, der aber auf den erkrankten Top-Torjäger Palmer verzichten musste. Außerdem gab der 20-jährige Gilchrist sein Liga-Startelf-Debüt. Weil Badiashile und Disasi den Vorzug vor Thiago Silva und Chalobah erhielten, waren es gar drei Änderungen in der Viererkette im Vergleich zum 0:1 im FA Cup bei ManCity.

Trossard sorgt für den Blitzstart - Petrovic hält Chelsea im Spiel

Mit dieser neu zusammengesetzten Defensive gerieten die Blues von Beginn an unter Druck - und schnell in Rückstand: Trossard schoss nach Zuspiel von Rice aus spitzem Winkel ins kurze Eck ein (4.). Auch in der Folge rollte Angriff um Angriff aufs Tor der Gäste, die erst nach etwas mehr als einer Viertelstunde aktiver wurden. Madueke (16.) und Badiashile (19.) verpassten aber jeweils Hereingaben knapp.

Zwingender war der FC Arsenal, für den Rice knapp über das Tor zirkelte (22.). Allerdings hatten die Gunners auch einmal Glück, dass eine von Gabriel abgefälschte Jackson-Hereingabe nur am Pfosten landete (22.). Dennoch hätten die Hausherren zur Pause höher führen können, doch Petrovic, der beim 0:1 nicht gut ausgesehen hatte, parierte gegen Havertz (26.) und bei Trossards abgefälschten Schuss mit einem Reflex (27.).

Sein Gegenüber Raya musste außer bei Flanken nahezu nicht eingreifen - auch weil Enzo Fernandez' Fernschuss knapp am Tor vorbeistrich (27.).

Zwei Doppelpacker machen den Deckel drauf

Kurze Comeback-Hoffnungen der Blues nach dem Seitenwechsel lösten sich nach wenigen Minuten schon wieder in Luft auf, denn die Gunners setzten ihr druckvolles Spiel fort. Petrovic musste sich erneut gegen Rice (49.) und Havertz (51.) beweisen.

Nachdem Gallagher im Anschluss an eine Ecke einen Schuss von Rice vor die Füße von White geklärt hatte, war der Keeper allerdings erneut geschlagen (52.). Nur fünf Minuten später riss Ödegaard mit einem Sahne-Pass eine Schneise in die Gäste-Verteidigung, Havertz knallte die Kugel unter die Latte (57.). Gegen seinen Ex-Klub legte der Angreifer kurz darauf sogar noch das 4:0 nach (65.).

Zwar hatte kurz davor Jackson das Außennetz getroffen (61.), in Summe gingen die Blues aber sang- und klanglos unter. Auch White gelang noch ein Doppelpack (70.) - wieder war ein feiner Pass von Ödegaard vorausgegangen. In der Schlussphase ließ Arsenal gar noch weitere gute Möglichkeiten liegen.

Nach dem deutlichen Derby-Sieg bleiben die Gunners an der Tabellenspitze. Die Meister-Konkurrenz Liverpool (Mittwoch beim FC Everton) und ManCity (Donnerstag in Brighton) ist damit erstmal unter Druck gesetzt. Für Chelsea hingegen ist die Pleite ein Rückschlag im Kampf um Platz sechs.