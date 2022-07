Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Arsenal zerpflückt auch Chelsea

Der FC Arsenal hat seine Serie in der Vorbereitung fortgesetzt: Mit einem 4:0 gegen den FC Chelsea haben die Gunners ihre USA-Reise beendet.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Auch wenn es nur Testspiele waren, die Euphorie beim FC Arsenal ist groß. Mit einem simplen "Ja", antwortete Gunners-Coach Mikel Arteta auf die Frage, ob die Fans sich auf dieses Team freuen sollten. "Aber", so der frühere Mittelfeldspieler, "nicht übertreiben. Es waren trotzdem nur Vorbereitungsspiele. Es gibt immer noch viele Dinge, die wir besser machen müssen."

Gabriel Jesus eröffnet bei Zinchenko-Debüt

Trotzdem: Nach Siegen - unter anderem auch gegen den 1. FC Nürnberg - sorgte das klare 4:0 über Chelsea für weitere positive Impulse. Bei der Partie gegen den Stadtrivalen (2 Uhr MESZ) und dem (Startelf-)Debüt von Neuzugang Zinchenko legten die Gunners früh los. Bereits in der 15. Minute war erneut Gabriel Jesus zur Stelle, der nach seinem Wechsel von ManCity bereits sein viertes Tor in der Vorbereitung markierte.

Noch vor der Pause bauten die Londoner aus dem roten Stadtteil ihre Führung aus: Ödegaard traf zum 2:0 (36.). Auf Seiten der Blues, bei denen Werner und Havertz neben Sterling in der Startelf standen, blieb die Offensive blass.

Im zweiten Durchgang schraubte Arsenal das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst stand Saka goldrichtig und erzielte das 3:0 (65.). Kurz vor dem Schlusspfiff durfte dann auch noch Lokonga jubeln, der den 4:0-Endstand herstellte (90.). Am Ergebnis konnte auch Chelsea-Debütant Koulibaly, der in der 73. Minute eingewechselt worden war, nichts mehr ändern.

Tuchel "besorgt"

"Ich kann nicht garantieren, dass wir bereit sind in zwei Wochen, wenn die Premier League beginnt", analysierte ein bedienter Thomas Tuchel. "Ich bin alles andere als entspannt", so der Blues-Coach, der die Niederlage als "besorgniserregend" einstufte.

Für beide Mannschaften geht es nun zurück nach Europa. Auf den FC Arsenal wartet am Samstag (13.30 Uhr) noch ein Test in London gegen den FC Sevilla. Chelsea tritt am Freitag (21 Uhr) im letzten Vorbereitungsspiel bei Udinese Calcio an.