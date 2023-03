3:2 nach 0:2! Nelson wischt zweitschnellstes Tor der Liga-Geschichte weg

Arsenal hat im Titelrennen der Premier League einen hochemotionalen Heimsieg eingefahren. Gegen den Tabellenvorletzten Bournemouth drehten die Gunners ein 0:2 in ein 3:2. Auch vom zweitschnellsten Premier-League-Tor der Geschichte ließen sich die Gastgeber nicht aus dem Konzept bringen.

Die schlechten Nachrichten wollten am Samstagnachmittag für Arsenal, das jüngst mit einem 4:0-Sieg das Nachholspiel gegen Everton gewonnen hatte, erstmal nicht abreißen. Erst flatterte die Nachricht von Manchester Citys 2:0 gegen Newcastle United ins Emirates Stadium, dann erzielte der Gast aus Bournemouth das zweitschnellste Premier-League-Tor der Geschichte.

Der Vorletzte, der zuletzt eine 1:4-Heimpleite gegen ManCity hatte schlucken müssen, stellte sich beim Anstoß für eine Variante bereit. Der Ball wanderte auf rechts, wo Ouattara nicht angegriffen wurde. Der Flügelflitzer aus Burkina Faso brachte den Ball in die Mitte, wo er abgefälscht zu Billing durchrutschte - 1:0. Da waren gerade einmal 9,11 Sekunden gespielt. Schneller war in der Liga-Geschichte nur Shane Long bei Southamptons Partie gegen Watford im April 2019 (7,69 Sekunden).

Doppelparade von Neto

Arsenal reagierte mit Wut im Bauch, doch Bournemouth-Keeper Neto rettete gegen Ödegaard und Saka binnen Sekunden sehenswert (4.). Die Gunners rannten an, wurden in Minute 20 aber klassisch ausgekontert. Drei Gäste-Profis rannten auf Ramsdale zu, der glänzend gegen Ouattara rettete und das 0:2 verhinderte. Kurz darauf musste Trossard angeschlagen ausgewechselt werden (22.).

Bis zur Pause verpasste es Arsenal, sich klare Torchancen gegen die kompakte, vielbeinige Defensive des Kellerkinds zu erspielen. Mit dem Seitenwechsel hatte das Spiel der Gastgeber neuen Schwung, doch auch ein Wechsel (White für Tomiyasu) und die Umstellung auf eine Dreierkette brachten vorerst noch keinen Erfolg.

Im Gegenteil: Nach einer Ecke zappelte der Ball zum zweiten Mal an diesem Nachmittag im Netz der Gastgeber - Senesi köpfte am ersten Pfosten unbedrängt ein (57.). Thomas, der Senesi hatte entwischen lassen, verkürzte allerdings fünf Minuten später (62.). Jetzt rollte eine Angriffswelle nach der anderen auf Neto zu. Schon in der 70. Minute kam Arsenal tatsächlich zum Ausgleich: Der kurz zuvor eingewechselte Nelson flankte auf White, der per Volley auf 2:2 stellte.

Nelson erlöst Arteta

Schon kurz darauf hatten die Arsenal-Fans den Torschrei auf den Lippen, doch Sakas von Stephens abgeblockte Flanke klatschte nur an den Pfosten (73.). In der Folge stand immer wieder Referee Christopher Kavanagh im Fokus, doch trotz einiger brenzliger Situationen gab er keinen Elfmeter für die Gunners. Diese mussten um den 20. Ligasieg im 26. Spiel bangen - bis zur allerletzten Sekunde. Ödegaard brachte eine Ecke von rechts an den ersten Pfosten, wo Torschütze Senesi den Ball unzureichend wegköpfte. Nelson nahm ihn mit der Brust an und jagte ihn wuchtig ins rechte Eck - das Emirates bebte (90.+7). ManCity bleibt somit fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter aus der Hauptstadt.

Nach den Duellen mit den beiden Topteams der Liga geht es für Bournemouth nicht viel leichter weiter. Am Samstag erwarten die Cherries um 13.30 Uhr den FC Liverpool. Arsenal gastiert tags darauf ab 15 Uhr bei Stadtrivale Fulham. Zuvor geht es für die Gunners jedoch bereits am Donnerstag bei Sporting Lissabon zur Sache. Um 18.45 Uhr steigt das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals.