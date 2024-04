Und plötzlich die riesige Lücke beim FC Arsenal! Raya und Gabriel haben Verständigungsprobleme, der Verteidiger klärt dann genau in den Fuß von Sané. Der Außenbahnspieler legt den Ball in den Lauf von Goretzka, der ein paar Meter geht und selbiges in die Spitze zu Gnabry tut. Der ehemalige Gunner tunnelt Raya aus kurzer Distanz im Fallen zum Ausgleich.