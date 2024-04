Coman scheitert am Pfosten: Bayern nimmt Remis mit nach München

Weiter alles offen im Viertelfinale der Champions League. Der FC Bayern München drehte einen Rückstand beim FC Arsenal, muss sich nach souveräner Vorstellung aber mit einem Punkt begnügen.

Nach 16 Minuten sahen sich die Zweifler wohl bestätigt: Der FC Bayern München war aufgrund seiner in dieser Saison gewohnten Inkonstanz und jüngst zwei Niederlagen in Serie gewissermaßen als Außenseiter nach London gereist, wo mit dem FC Arsenal der Tabellenführer der Premier League wartete, der sich seit Wochen in Bestform präsentierte.

Mit hohem Pressing, frühen Ballgewinnen und überfallartigen Umschaltaktionen bestätigten die Gunners vom Start weg die Erwartungen - und gingen nach einer ersten Duftmarke Gabriel Martinellis (7.) durch Saka fast schon folgerichtig gegen überfordert wirkende Bayern in Führung (12.). Dass kurz darauf White in ebenjener 16. Minute den Doppelschlag fahrlässig liegenließ, schien angesichts der Dominanz nicht weiter tragisch - und doch kam es anders.

Denn die Gunners, nach dem 3:0 bei Brighton & Hove Albion von Mikel Arteta auf zwei Positionen verändert (Kiwior und Gabriel Martinelli für Zinchenko und Gabriel Jesus), zeigten zwei Minuten später erste Schwächen - und wurden eiskalt bestraft. Einen Fehlpass Gabriels roch Sané, schickte Goretzka auf die Reise, was Gnabry schließlich zum Ausgleich nutzte (18.).

Zwar kesselten die Gunners den FC Bayern, nach dem 2:3 in Heidenheim von Tuchel auf vier Positionen verändert (Neuer, de Ligt, Dier und Sané für Ulreich, Kim, Upamecano und Müller) im Anschluss weiter ein, doch der Rekordmeister witterte seine Chance - und bekam die Chance, das Spiel zu drehen: White musste Sanés Solo per Foul stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte Kane zum 2:1 (32.).

Eine Chance reicht Arsenal

Weil Sané die Chance auf das 3:1 ausließ (36.), Arsenal aber keine nennenswerten Abschlüsse erreichte, blieb es bei der knappen Pausenführung, die sich die Münchner im Nachgang mehr und mehr verdienten.

Arsenal schien geschockt, bekam kaum mehr was zustande, wodurch sich das Spiel ins Mittelfeld verlagerte - und Bayern zunehmend am Auswärtssieg schnupperte. Einmal allerdings kamen die Gastgeber im zweiten Durchgang durch - und glichen durch Joker Trossard aus (76.), nachdem sie zuvor Glück hatten, dass sich Schiedsrichter Glenn Nyberg gegen einen der Regel folgend konformen Handelfmeter für den FC Bayern entschied (67.).

Coman an den Pfosten

Auch durch die nun hochkommende Stimmung im Emirates ließ sich der FCB nicht aus der Fassung bringen und hätte durch den eingewechselten Coman beinahe den Siegtreffer erzielt. Weil dessen Schuss allerdings an den Pfosten ging (90.) und Saka in der letzten Aktion keine Elfmeter zugesprochen bekam (90.+5), blieb es bei der Punkteteilung, mit der für das Rückspiel in einer Woche in der Allianz Arena (Mittwoch, 21 Uhr) alles offen ist.

Für Arsenal geht es am Sonntag in der Liga im Top-Spiel gegen Aston Villa weiter (17.30 Uhr). Die Bayern empfangen bereits am Samstag um 15.30 Uhr den FC Köln.