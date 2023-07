Auch Havertz trifft: Gunners schenken Barça bei Gündogan-Debüt fünf Tore ein

Der FC Arsenal hat den FC Barcelona bei einem Testspiel in Inglewood, Kalifornien, nach zweimaligem Rückstand mit 5:3 bezwungen.

Gleich fünf Gegentore hat der FC Barcelona in seinem ersten Testspiel der neuen Saison kassiert. Nach zweimaliger Führung kassierten die Katalanen im SoFi-Stadium in Inglewood nahe Los Angeles eine 3:5-Niederlage gegen den FC Arsenal. Der ursprünglich vorgesehene Test-Einstand gegen Juventus Turin war kürzlich wegen einer Krankheitswelle bei den Blaugrana abgesagt worden.

Robert Lewandowski brachte Barça bereits nach sieben Minuten in Führung. Bukayo Saka hatte jedoch schon sechs Minuten später eine Antwort parat (13.). Im weiteren Verlauf von Hälfte eins erzielte Raphinha die abermalige Führung für die Spanier (34.), Nationalspieler Kai Havertz hatte jedoch darauf kurz vor der Halbzeitpause mit dem 2:2 die nächste Antwort parat (43.).

Saka verschießt Elfmeter

Ebenfalls in der ersten Hälfte verschoss Saka einen von Ronald Araujo verursachten Handelfmeter, Barça-Schlussmann Marc-André ter Stegen musste nicht eingreifen (21.).

Nach der Pause stellten die Gunners, die kürzlich in einem weiteren Test beim 1. FC Nürnberg 1:1 gespielt hatten, die Weichen auf Sieg. Leandro Trossard schnürte einen Doppelpack (55./78.), Ferran Torres konnte kurz zwar vor dem Abpfiff noch einmal auf 3:4 verkürzen (88.), doch Fabio Vieira machte im Gegenzug mit dem 5:3 alles klar (89.).

Ilkay Gündogan und Oriol Romeu feierten jeweils ihr Debüt im Trikot des FC Barcelona, Trainer Xavi, der zur Pause komplett wechselte, gab den beiden Neuzugängen jeweils in Startelf-Mandat. Am Samstag trifft sein Team in einem "Clasico" auf Real Madrid (23 Uhr MESZ), das wenige Stunden zuvor Manchester United mit 2:0 bezwungen hatte. Danach geht es für die Gunners noch gegen die AC Mailand (2. August, 5 Uhr). Arsenal trägt am 6. August den englischen Supercup gegen Meister Manchester City aus (17 Uhr).