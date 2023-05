"Arrogant" wie ein Stürmer: Walker fragt nach Real Madrids Plan B

Dass Manchester City Real Madrid derart dominierte, hatte auch mit Kyle Walker zu tun - befand auch Kyle Walker.

Nach ihrem heißen Duell in Madrid hatten Kyle Walker Vinicius Junior herzlich umarmt mit der Bitte fürs Rückspiel, "kein Meme aus mir zu machen". Unter anderem hatte Vinicius Junior einen "Rainbow Flick" versucht, bei dem man den Ball zwischen seine Füße klemmt und über den Gegenspieler hinweghebt.

Als sich Manchester City und Real Madrid am Mittwochabend im Champions-League-Halbfinale erneut gegenüberstanden, bestand dann wieder Meme-Gefahr - allerdings für Vinicius Junior. Mehrmals wurde der flinke Brasilianer vom offenbar noch flinkeren Walker abgelaufen. Erneut erwies sich Pep Guardiolas Plan, den 32-jährigen Engländer auf Vinicius Junior anzusetzen, als optimal.

Schon früh wirkte Vinicius Junior verzweifelt

"Man braucht ein wenig Arroganz - wie die Angreifer", analysierte Walker nach dem 4:0-Sieg und Finaleinzug bei "BT Sport" das diesmal einseitige Duell auf Citys rechter Seite. "Ich vertraue meinem Tempo, ich vertraue darauf, dass ich schneller bin als er und meine körperliche Überlegenheit nutzen kann." Auch seinen Arm setzte das Kraftpaket beim Sprintduell regelmäßig geschickt ein. "Das ist kein Foul, nur ein kleiner Stoß, der einen aus der Balance bringt."

Schon kurz vor dem ersten Gegentor hatte Vinicius Junior von seinen Teamkollegen gestenreich mehr Offensive eingefordert. Als Bernardo Silva schließlich zum 1:0 getroffen hatte, war er an der Seitenlinie im aufgeregten Gespräch mit Trainer Carlo Ancelotti gesichtet worden, woran dieser sich aber nach Schlusspfiff "nicht mehr erinnern" wollte. Der Brasilianer war an diesem Abend so hilflos und verzweifelt wie der Rest seiner Mannschaft.

Walker: "Wir verlassen uns nicht nur auf einen Spieler"

Walker wusste, dass das nicht zuletzt an ihm selbst lag. "Was ich an diesem Team liebe: Jeder kennt seine Rolle, seine Verantwortlichkeit. Natürlich haben wir Kevin (De Bruyne, Anm. d. Red.), Jack (Grealish), Erling (Haaland). Aber es gibt keinen herausragenden Superstar, dem man einfach den Ball gibt. Wir verlassen uns nicht nur auf einen Spieler." Anders als die Königlichen mit Vinicius Junior, sollte das heißen. "Real Madrid hat natürlich überall auf dem Platz fantastische Spieler, aber er ist ihre größte Waffe. Und sobald man sie aus dem Spiel nimmt - haben sie einen Plan B?"

Gleichzeitig betonte Walker wie nach dem Hinspiel, wie "fantastisch" er Vinicius Junior finde, und sagte über den Siegtorschützen des letztjährigen Champions-League-Finals sogar: "Er hat eine große Zukunft vor sich. Seine Zeit wird kommen." Und das mit dem Meme? "Zum Glück", lachte Walker bei DAZN, "hat er es nicht noch mal versucht."