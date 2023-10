Arrogant oder schlecht organisiert? Die Nati wartet noch auf das EM-Ticket

Die Schweizer spielen dominant und schießen ihre Tore. Doch mit dem Gewinnen hat es auch gegen Belarus nicht geklappt.

Nur ein Punkt nach 2:0-Führung gegen Gruppenprimus Rumänien (2:2), ebenfalls ein 2:2 nach zweimaliger Führung im Kosovo - und dann am Sonntag dieses denkwürdige 3:3 gegen Belarus in St. Gallen, als die Nati erst in der Schlusssequenz aus einem 1:3 noch ein Unentschieden machen konnte.

Die Konsequenzen: Das Ticket für die EM in Deutschland ist noch nicht in trockenen Tüchern und das Murren im Land der Eidgenossen laut. Hatte nicht Kapitän Granit Xhaka dereinst zehn Siege in den zehn Quali-Spielen ins Visier genommen?

Die "NZZ" schreibt nun von fehlender "Orientierung und Organisation" unter Nationaltrainer Murat Yakin, der "Blick" gar von "arroganten und überheblichen" Auftritten.

Huggel fordert "Grundsatzdiskussion"

Das wiederum lässt den Coach in den Blickpunkt rücken. Für Benjamin Huggel, einst Schweizer Nationalspieler und Profi unter anderem bei Eintracht Frankfurt, heute TV-Experte im SRF, ist augenblicklich zwar keine Zeit für eine Debatte um Yakin, doch der 46-Jährige findet: "Falls man die Qualifikation schafft, wird eine Grundsatzdiskussion extrem nötig sein."

Zu inkonstant spiele das Team, das zwar in sieben Spielen satte 20 Tore erzielt hat, jedoch regelmäßig Geschenke verteilt. "All diese Dinge, die nichts mit Talent zu tun haben - wach sein, verteidigen, alles geben - muss man noch mehr sehen", fordert Huggel.

Ein Ex-Dortmunder gibt dem Ex-Profi Recht: "Wir erhalten definitiv zu viele Gegentore in letzter Zeit, das müssen wir ändern", sagte Manuel Akanji nach Schlusspfiff in St. Gallen. Der Verteidiger von Manchester City könne sich noch gut an Zeiten erinnern, "da war es schwer, gegen uns zu treffen".

Rekordmann Xhaka kann Gegentore "schwer erklären"

Akanjis 2:3 in der 89. Minute hatte die Chance auf den Punktgewinn erst ermöglicht, den Zeki Amdouni Sekunden später perfekt machte (90.). Davor war die Nati nach einer 1:0-Führung durch Xherdan Shaqiri (117 Länderspiele) gleich drei Mal in einen Konter gelaufen - 1:3!

Die drei Tore lassen mich nicht am System zweifeln. Nationaltrainer Murat Yakin

"Es ist schwer zu erklären, wie es dreimal passieren kann", äußerte der frischgebackene Rekord-Nationalspieler Xhaka durchaus ratlos. Der 31-jährige Leverkusener war vor dem Spiel für seinen 118. Länderspieleinsatz geehrt worden (er liegt nun gleichauf mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler Heinz Hermann, 65), lieber wäre es ihm jedoch gewesen, "mit drei Punkten nach Hause zu gehen".

Sein Trainer hatte zwar auch die Defensivschwächen seiner Mannschaft gesehen, Yakin hielt jedoch fest: "Die drei Tore lassen mich nicht am System zweifeln." Die Tabellenführung ist die Nati erst einmal los, weil Rumänien seine Pflichtaufgabe gegen Andorra mit 4:0 lösen konnte. Mit einem Spiel in der Hinterhand geht es Mitte November mit gleich drei Partien binnen sieben Tagen in die Quali-Endphase: in Israel, gegen den Kosovo und in Rumänien. Zwei Nationen lösen das Ticket für die EM 2024.

