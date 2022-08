Arrigo Sacchi erhält "UEFA President's Award" 2022

Der ehemalige Trainer Arrigo Sacchi wird für seine Arbeit im Fußball von der UEFA geehrt. Der "UEFA President's Award" wird am Donnerstag überreicht.

Der ehemalige Trainer Arrigo Sacchi wird die Auszeichnung des UEFA-Präsidenten 2022 erhalten. Dies gab die UEFA am Dienstag bekannt. "Man könne heute von zwei Epochen sprechen: die Zeit vor und die Zeit nach Sacchi", so Präsident Ceferin. Nur wenigen sei es gelungen, die Philosophie des Fußballs so nachhaltig zu prägen wie Arrigo Sacchi. Überreicht wird der Preis am Donnerstagabend im Rahmen der Champions-League-Gruppenauslosung in Istanbul (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

Sacchi war während seiner aktiven Karriere Trainer in Italien. 1987/88 führte er durch seine Strategie des hohen Pressings die AC Mailand zur Meisterschaft, worauf in den zwei anschließenden Spielzeiten Triumphe im Pokal der europäischen Meistervereine folgten. Als Nationaltrainer führte Sacchi zudem Italien 1994 ins WM-Finale gegen Brasilien, in dem die Squadra Azzurra im Elfmeterschießen unterlag.

Der Auszeichnung des UEFA-Präsidenten wird jährlich an große Persönlichkeiten der Fußballwelt vergeben, die diese mit ihrem Wirken positiv verändert haben. Sieger des Jahres 2021 waren Simon Kjaer und die medizinische Abteilung der Nationalmannschaft Dänemarks. Diese hatten durch ihr schnelles Handeln, als Christian Eriksen in der 33. Minute des Vorrundenspiels der Europameisterschaft 2020 zwischen Dänemark und Finnland einen Herzstillstand erlitt, Schlimmeres verhindert.

Lesen Sie auch das kicker-Interview mit Sacchi anlässlich seines 75. Geburtstags: "Wir haben unsere kühnsten Träume übertroffen"