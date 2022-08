Arrey-Mbi beendet Leihe in Köln - und wechselt nach Hannover

Bayerns Bright Arrey-Mbi (19), der zuletzt für den 1. FC Köln auflief, hat einen neuen Verein gefunden: Er wird in der aktuellen Saison für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auflaufen.

Im Januar wurde Bright Arrey-Mbi von den Bayern für eineinhalb Jahre an den 1. FC Köln ausgeliehen. Beim "Effzeh" kam er allerdings nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz, insgesamt waren es neun Spiele in der Regionalliga West, unter anderem spielte er noch am Wochenende beim 3:1 gegen Düsseldorf II über 90 Minuten durch.

Es war der vorerst letzte Auftritt des 19-Jährigen für die Rheinländer, denn "die Leihvereinbarung mit dem Verteidiger wird aufgelöst", teilten die Kölner am Dienstag mit. Der Grund ist einfach: Arrey-Mbi zieht es zu einem anderen Verein, er wechselt nämlich - ebenfalls auf Leihbasis - in die 2. Bundesliga zu Hannover 96. Dort unterschrieb er bis zum Ende der Saison, die 96er besitzen zudem eine Kaufoption.

"Bright hat sehr großes Potenzial, deshalb haben wir ihn mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Für seine Weiterentwicklung braucht er jetzt Spiele auf höherer Ebene als bisher. Hannover 96 ist dafür eine optimale Station. Bright wird in der 2. Bundesliga die gewünschte Erfahrung sammeln", wird Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Website der Münchner zitiert.

Und Arrey-Mbi fügt auf der Website des Zweitligisten an: "Es hat sich inzwischen schon herumgesprochen, dass Hannover 96 eine interessante Adresse für junge Spieler geworden ist. Auch in dieser Saison haben schon einige Jungs die Möglichkeit bekommen, sich in der ersten Mannschaft zu zeigen. Ich möchte hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen und werde mich in jedem Training anbieten, um mir meine Chance zu erarbeiten."

Ein Einsatz in der Champions League

Arrey-Mbi kam 2019 aus der Jugendabteilung des FC Chelsea nach München. Für die Bayern spielte er insgesamt 34-mal in der zweiten Mannschaft, 19 Einsätze davon absolvierte er in der Regionalliga Bayern, 15-mal lief er in der 3. Liga auf. Auch bei den Profis durfte er schon einmal reinschnuppern, in der Champions League war er beim 1:1 bei Atletico Madrid mit dabei, wurde aber in der 61. Minute ausgewechselt.