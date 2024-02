Arp bleibt Holstein bis 2026 erhalten

Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Topspiels der 2. Liga am Freitagabend gegen den FC St. Pauli hatte Holstein Kiel gleich zwei gute Neuigkeiten zu vermelden. Sowohl Jonas Sterner als auch Fiete Arp haben eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei der KSV unterschrieben. Der 24 Jahre alte Arp - in sieben von 15 Ligaeinsätzen in der laufenden Saison stand er in der Startelf, aktuell fehlt er verletzt - bleibt bis Sommer 2026. "Fiete Arp hat gerade zum Ende der Hinrunde gezeigt, was für ein fußballerisches Potenzial in ihm steckt. Dazu passt er als Typ hervorragend zu uns", wird Geschäfführer Sport Uwe Stöver in einem Statement zitiert.