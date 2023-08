Arp beim BTSV nicht im Kader - Rapp: "Leider darf man nur 20 mitnehmen"

Fiete Arp hat beim Auftaktsieg der KSV Holstein in Braunschweig im Aufgebot gefehlt. Für den Kieler Trainer Marcel Rapp keine leichte Entscheidung.

Mit einem Konkurrenzkampf auf nahezu jeder Position war Holstein Kiel durch die Sommer-Vorbereitung gegangen. Beim Auftaktspiel in Braunschweig, das die KSV durch einen Last-Minute-Treffer für sich entschied, fehlten dann einige Profis, die man im Spieltags-Aufgebot durchaus erwartet hätte.

So neben Rückkehrer Joshua Mees auch Fiete Arp, der zuletzt auch neben dem Platz mit externer Hilfe an sich arbeitete, um wieder zu einem wichtigen Bestandteil der Kieler Mannschaft zu werden. Der 23-Jährige, dessen Vertrag an der Förde im kommenden Sommer ausläuft, will Verantwortung übernehmen - "gerade jetzt, wo uns viele Führungsspieler verlassen haben", wird er in den "Kieler Nachrichten" zitiert.

"Solche Gespräche sind auch nicht cool"

Für das Braunschweig-Spiel hat es nicht gereicht für Arp. Der Trainer attestierte zwar all seinen Spielern, "gut in Form" zu sein, jedoch fügte Marcel Rapp hinzu: "Leider darf man aber nur 20 Spieler mitnehmen." Besondere Aufbauarbeit sei nicht nötig, so der Fußballlehrer ("Solche Gespräche sind auch nicht cool"), der den Nichtberücksichtigten eine Handlungsanweisung mitgab: "Jetzt liegt es an den Jungs, wie sie damit umgehen."

Eine weiterhin gute Arbeit auf dem Trainingsplatz dürfte förderlich sein, um bei der Saison-Heimpremiere dabei zu sein. Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die KSV Holstein auf den so furios in die Spielzeit gestarteten Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth.