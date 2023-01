Arnolds Trainingslager-Hilfe: Einzelzimmer plus eigenes Kissen

Am Donnerstag bricht der VfL Wolfsburg ins Trainingslager nach Portugal auf. Maximilian Arnold reist mit einem guten Gefühl an die Algarve - und mit einem eigenen Kissen.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Wenn das kein gutes Omen ist. Zweimal bereitete sich der VfL Wolfsburg schon im portugiesischen Almancil auf die Rückrunde vor, zweimal waren die Niedersachsen anschließend international vertreten. Unter Bruno Labbadia gelang 2019 der Einzug in die Europa League, ein Jahr später mit Trainer Oliver Glasner reichte es als Siebter immerhin für die Europa-League-Qualifikation. Das internationale Geschäft ist auch jetzt das Ziel, das Trainer Niko Kovac anvisiert. "Wir haben nachgewiesen, dass wir erfolgreich sein können", sagt Maximilian Arnold. "Die große Kunst ist es nun, das zu bestätigen. Wenn uns das gelingt, ist Europa definitiv möglich."

In Portugal soll ab Donnerstag der Grundstein gelegt werden für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte, die noch zwei Spiele der Hinserie beinhaltet. Arnold reist mit einem guten Gefühl in sein x-tes Trainingslager. "Der Erfolg gibt uns mehr Selbstvertrauen, wir haben mittlerweile eine ganz andere Intensität." Der Kapitän ist überzeugt: "Uns wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn."

Zusammenarbeit mit Schlafcoach

Und Arnold nichts so schnell aus dem Bett. Seit einigen Jahren hat er sich bereits den Status erarbeitet, ein Einzelzimmer beziehen zu dürfen. Nach vielen Zimmerpartnern, die einen angenehm wie der heutige Sportdirektor Marcel Schäfer („Ihn hat nichts gestört“), die anderen eher anders wie Ex-VfL-Keeper Max Grün („Manchmal ist er einfach auf mein Bett gesprungen, obwohl ich drin lag“). Nun sagt Arnold: "Ich möchte kein Doppelzimmer mehr, habe meinen Ablauf, möchte ins Bett gehen, wenn mir danach ist." Im Reisegepäck dabei hat der 28-Jährige mittlerweile immer sein eigenes Kissen. "Wir haben mit einem Schlafcoach zusammengearbeitet, da haben wir das umgestellt."

Am Donnerstag landet der VfL in Faro und fährt dann weiter nach Almancil, wo schon am Freitag getestet wird. Gegner auf dem VfL-Trainingsgelände ist die TSG Hoffenheim, gegen die der VfL noch im letzten Spiel vor der WM-Pause glücklich mit 2:1 gewann. "Tests haben oft nicht viel Aussagekraft", betont Arnold, "sie sind aber auf jeden Fall gut dafür, dass wir in den Rhythmus kommen." Um in dieser anfangs komplizierten VfL-Saison noch oben angreifen zu können.