Arnolds Frust-Interview: "Scheiß auf die Leidenschaft"

Nach dem 0:2 gegen Stuttgart, der fünften Pflichtspielniederlage in Folge, macht sich beim VfL Wolfsburg Ratlosigkeit breit. Maximilian Arnold fehlten die Worte, Florian Kohfeldt suchte nach Erklärungen.

Kurz vor Ende der Hinrunde beträgt der Vorsprung des VfL Wolfsburg auf die Abstiegszone nur noch vier Punkte. Der Champions-League-Teilnehmer steckt mittendrin in einer Krise - die für Florian Kohfeldt nicht überraschend kam. "Man muss ehrlich sein. Wir haben sehr, sehr wenig, auf dem wir aufbauen können. Der VfL war schon in einer sehr schwierigen Phase, bevor ich übernommen habe", erklärte der Trainer nach dem 0:2 gegen den VfB Stuttgart bei "Sky" und verwies auf den engen Zeitplan, den sein Team in den letzten Wochen hatte. "Wir haben eine Phase, die blöd ist. Wir haben keine Zeit zu trainieren, kriegen mehrere Nackenschläge - und dann sind einzelne Spieler weg von dem Niveau, das sie spielen können."

Der tolle Start unter Kohfeldt mit drei Siegen und einem Unentschieden ist verblasst. Seit dem 0:2 in Sevilla kam es zum Bruch bei den Wölfen, es folgten vier weitere Niederlagen und das Europapokal-Aus. Am Samstagabend erwies sich der VfB spielerisch als bessere Mannschaft, überzeugte defensiv und war vor dem Tor effizient.

Heute waren sie nicht anwesend, haben überhaupt keine Gegenwehr gezeigt. Philipp Förster

Und die Wolfsburger? "Heute waren sie nicht anwesend, haben überhaupt keine Gegenwehr gezeigt", sagte Stuttgarts Torschütze Philipp Förster: "Ich glaube, dass das für einen Verein wie den VfL Wolfsburg zu wenig ist."

Das dürfte auch Maximilian Arnold so sehen, der vor allem mit der fehlenden Durchschlagskraft seiner Elf haderte. "Wir kriegen das Scheiß-Ding nichts ins Tor - und somit stehen wir mit leeren Händen da", sagte der sichtlich konsternierte Mittelfeldmann. Warum - das wusste er auch nicht so genau.

Angesprochen auf womöglich fehlende Leidenschaft, gab er sich jedoch bissig. "Scheiß auf die Leidenschaft, das sehe ich überhaupt nicht so! Wir sind in einer Phase, in der nichts gelingt. Wenn man Spiele nicht gewinnt, dann wächst kein Selbstvertrauen."

Verflixt nochmal: Florian Kohfeldt ärgert sich. imago images/Christian Schroedter

Kohfeldt spürt schleichende Verunsicherung

Verunsicherung spürt auch Kohfeldt innerhalb seiner Mannschaft: "Erklären kann man es damit, dass die Mannschaft die Champions League erreicht hat und hohe Erwartungen an sich hat. Dann funktionieren ein paar Dinge nicht, dann geht so eine schleichende Verunsicherung einher."

Ein Ansatzpunkt sei eine bessere interne Kommunikation. Man müsse erklären, "warum gewisse Entscheidungen getroffen werden", auch will er die Gier zurückbringen, die im Fußball unabdingbar sei, um Erfolg zu haben. Und er will "definitiv" die Defensive stabilisieren, auch weil man zuletzt "viel zu viele Gegentore" kassiert habe.

"Wir müssen zielstrebig sein und vor allem in kleinen Situationen besser verteidigen", kündigte der VfL-Trainer an und sagte mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Köln am Dienstag: "Wir sollten uns davon verabschieden, dass wir gegen Köln berauschenden Kombinationsfußball spielen."