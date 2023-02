Arnold: "Wenn wir ehrlich sind - blind"

0:0 auf Schalke. Der VfL Wolfsburg tritt auf der Stelle. Das eint sie mit dem Gegner vom Freitag. Der Anspruch der Niedersachsen ist ein ganz anderer - das macht Maximilian Arnold klar.

Vor dem Spiel sprach Wolfsburgs Trainer Niko Kovac davon, dass die jüngste 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern "uns Mut machen sollte", auch wenn es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge war. "Deshalb sind wir heute gefordert", so der VfL-Coach, der dann miterleben musste, wie seine Mannschaft ab der ersten Minute kaum ins Spiel fand.

Trotzdem hätte das Pendel früh zugunsten der Wölfe ausschlagen können, wenn Maximilian Arnold den Elfmeter in der 9. Minute verwandelt und das Leder nicht an den linken Pfosten gesetzt hätte - Schalke-Keeper Ralf Fährmann hatte da längst in der anderen Ecke gelegen. "Wenn ich das 1:0 mache, dann ist das ein ganz anderes Spiel", ärgert sich der Linksfuß am DAZN-Mikrofon über seinen Fehlschuss, denn: "So haben wir hier gar keine Ruhe reingebracht."

Der 28-Jährige sparte über seinen ersten verschossenen Elfmeter seit dem 22. Oktober 2017 Elfmeter (1:1 gegen Hoffenheim) nicht mit Selbstkritik: "Wenn wir ehrlich sind - blind, wenn man das Ding aus elf Metern das Ding nicht versenkt. Ich kann mich nur sehr bei der Mannschaft entschuldigen. Das ist schon bitter, da bin ich ganz ehrlich."

"Glücklicher Punkt"

Ob die Wolfsburger mit einer Führung im Rücken das Spiel tatsächlich anders gestaltet hätten, ist hypothetisch. Klar ist aber, dass die Niedersachsen auch nach dieser 9. Minute den Schalkern unterlegen waren. "Wenn man den Spielverlauf sieht, ist ein Punkt eigentlich relativ glücklich", bilanzierte Arnold nach dem Schlusspfiff. Und der Wolfsburger Kapitän wollte auch keine Ausreden suchen, sondern sprach Klartext: "Diese Einstellungsthemen sind immer Alibi-Sachen, die man dann sagt. Man muss anerkennen: Schalke hat uns den Schneid abgekauft und wir haben überhaupt nicht in unser Spiel gefunden."

Konkret sah Arnold Mängel im Spiel nach vorne wie in der Defensive: "Wir haben viel zu sehr ohne Mut gespielt, hätten die Situationen, die wir hatten, viel besser und viel klarer ausspielen müssen. Und wir haben in der Verteidigung sorglos verteidigt. Koen Casteels hat uns zweimal überragend im Spiel gehalten, deswegen ist das heute ein Punkt, den wir mitnehmen müssen."

Arnold fordert "schleunigst ein anderes Gesicht"

Die Zahlen belegen Arnolds Urteil: Torschüsse 20:8, Ballbesitz 53:47 Prozent, Zweikampfquote 51:49 Prozent, 9:3 Ecken. Arnolds Schlusswort und warnender Ausblick: "Wir haben heute über weite Phasen nicht den VfL Wolfsburg gezeigt, den wir zeigen können. So ehrlich müssen wir sein, dass das heute eine schlechte Leistung war. Der VfL Wolfsburg muss 100 Prozent geben in jedem Spiel. Alles andere wird nicht erfolgreich sein. Wir müssen schleunigst ein anderes Gesicht zeigen."