Arnold: "So ein halbes Jahr muss nicht noch mal sein"

Spielt er oder spielt er nicht? Diese Frage stellte sich bei Maximilian Arnold im vergangenen Halbjahr häufiger, als ihm lieb ist. Der Kapitän glaubt, dass sich dieses Thema nun erledigt hat - und schärft zugleich die Sinne seiner Mannschaft.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil berichtet Thomas Hiete

Das zurückliegende Halbjahr war nicht so einfach für ihn. Maximilian Arnold, Rekordspieler, Kapitän und Identifikationsfigur des VfL Wolfsburg, wurde plötzlich infrage gestellt. Noch nicht spritzig genug, so begründete Trainer Niko Kovac die Reservistenrolle des 29-Jährigen zu Saisonbeginn, nicht in Form lautete die Erklärung einige Wochen später, als Arnold wieder auf der Bank landete.

Was hat sich der Anführer nun vorgenommen für die zweite Saisonhälfte? "So ein halbes Jahr wie das muss nicht noch mal unbedingt sein", betont er und gibt einen kurzen Einblick in sein Seelenleben. "Es ist nicht ganz einfach für mich gewesen, das war für mich auch wieder mal neu, das hatte ich schon seit längerem nicht mehr. Ich musste meinen Weg finden, das habe ich getan." Der Weg führte zum Ende von 2023 zurück in die Stammelf. Thema erledigt? "Ja", sagt Arnold, "ich denke schon." Aber klar, betont er, das müsse er mit Leistung untermauern.

Arnold, Kovac und ein kurzes Gespräch

Sein letztes Spiel vor der kurzen Pause war sein bestes in dieser Saison. Der VfL verlor zwar mit 1:2 gegen den FC Bayern, Arnold aber war der herausragende Wolfsburger (kicker-Note 2) - nicht nur wegen seines sehenswerten Tores. Schon in den Spielen zuvor hatte Kovac den Formanstieg seines von ihm ernannten Mannschaftsführers herausgestrichen.

Coach und Kapitän suchten auch noch mal das direkte Gespräch aufgrund der komplizierten Phase. "Wir haben kurz darüber gesprochen", verrät Arnold, auf einen gemeinsamen Nenner kommt man dabei freilich nicht immer. "Es gibt Dinge, die ich anders sehe, ob sie nun richtig sind oder nicht."

"Jedem muss bewusst sein, in welcher Situation wir uns befinden"

Einig sind sich Kovac und sein Spieler darin, dass es in 2024 zwingend besser werden muss beim VfL. "Jedem muss bewusst sein, in welcher Situation wir uns befinden", verweist Arnold auf die lang anhaltende Krise und den enttäuschenden Rang zehn. "Wenn das jedem klar ist, laufen wir gemeinsam in die richtige Richtung." Reicht das noch für eine Aufholjagd, um im nächsten Jahr international dabei zu sein? Fünf Punkte sind es aktuell bis Rang sechs.

"Es ist eine knifflige Situation, das darf man nicht unterschätzen", betont Arnold, "die letzten Spiele gingen aber in die richtige Richtung". Woran auch er seinen Anteil hatte. Sein Wunsch: "Einfach mal positive Konstanz reinbringen: Weniger Gegentore, mehr Chancen, mehr Tore." Klingt simpel, ist es aber nicht.