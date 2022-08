Arnold: "Kaputt vom Umsonst-Jubeln"

Der VfL-Kapitän und der Videobeweis - echte Freundschaft wird das wohl nicht mehr. Das nunmehr fünf Jahre alte Hilfsmittel raube dem Fußball die Emotionalität, so die Kritik Arnolds nach dem 0:0 gegen Schalke. Hätte unterdessen auch Teroddes zweiter Elfmeter wiederholt werden müssen?

Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold macht sich um den Videobeweis so seine Gedanken. Getty Images

Es war eine Schlüsselszene, die zugunsten der Wolfsburger ausging. Als Schalkes Schütze Simon Terodde gleich zweimal die Chance liegen ließ, vom Elfmeterpunkt zur Führung der Gäste einzuschieben, bedeutete dies einen deutlichen Schub für den VfL. "Es ist schon nochmal ein Zeichen für uns, dass man das Spiel in unsere Richtung kippen lassen kann", bestätigt Maximilian Arnold. Doch bis dies wirklich soweit war, wurden die Gastgeber noch einmal auf die Folter gespannt, denn Schiedsrichter Felix Zwayer ließ den von Koen Casteels gehaltenen Strafstoß zunächst wiederholen. "Er hat zu uns gesagt, das Koen nicht mit dem Fuß auf der Linie stand", erzählt Arnold und wundert sich. "Wir sind päpstlicher als der Papst, als ob wir keine anderen Probleme hätten. Klar ist es die Regel, aber ich finde es ziemlich schwierig."

Casteels hielt auch den zweiten Schuss, doch Arnolds Verständnis für Schiedsrichterentscheidungen wurde noch ein weiteres Mal strapaziert, diesmal zum Nachteil der "Wölfe". Josuha Guilavoguis vermeintlichen Führungstreffer in der 66. Minute nämlich kassierte der VAR wieder ein - wegen Abseits. Ein bitterer Moment, denn die Wolfsburger hatten mit den Fans schon zelebriert, die Tor-Hymne war erklungen und der Ball lag schon wieder auf dem Anstoßpunkt. "Da war ich kaputt vom Umsonst-Jubeln", so Arnold frustriert. "Es gehört dazu, es ist leider so. Aber es nimmt die Emotionalität."

Emotionalität, die man auch für das eigene Ausführen eines Strafstoßes gebrauchen kann, wie Arnold selbst im Oktober 2017 einmal zu spüren bekam. "Bei meinem einzigen Elfmeter, den ich verschossen habe, gegen Hoffenheim, da habe ich zweieinhalb Minuten gewartet, bis ich schießen konnte", erinnert sich der 28-Jährige. Kurios: Auch vor knapp fünf Jahren spielte Felix Zwayer hier die Hauptrolle! Nach einem Foul des TSG-Verteidigers Stefan Posch an VfL-Stürmer Divock Origi zeigte der Referee auf den Punkt, überprüfte seine Entscheidung anschließend aber noch einmal auf dem Monitor, ehe er den Ball schließlich freigab - ein nervenzehrender Prozess für den wartenden Schützen. Arnold: "Da muss ich ganz ehrlich sagen: Das nimmt so viel Emotionalität weg, da kann ich die Kritik von den Fans verstehen. Klar hilft es uns auch mal, aber das ist so eine 50:50-Sache." Grundsätzlich sei nach heutigem Stand zum Videobeweis zu sagen: "Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Diskussionen, die es gab, bevor das alles einmal angefangen hat, haben wir ja trotzdem."

Arnold startet zu früh: Hätte auch Teroddes zweiter Elfmeter wiederholt werden müssen?

Unterdessen gibt es noch eine Pikanterie am Rande des aktuellen 0:0 vom Samstag gegen Schalke. Wenn es das Schiedsrichterteam ganz genau genommen hätte, hätte womöglich auch Teroddes zweiter Elfmeter wiederholt werden müssen. TV-Standbilder lassen vermuten, dass bei der erneuten Ausführung ein Wolfsburger Akteur zu früh in den Strafraum läuft. Es ist: Maximilian Arnold.