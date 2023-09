Arnold im Interview: "Bundestrainer Magath? Da würden sich einige umschauen"

Seines Stammplatzes kann er sich beim VfL Wolfsburg plötzlich nicht mehr sicher sein, die Nationalmannschaft ist in weiter Ferne, und Robin Gosens muss sich am Samstag warm anziehen: Darüber spricht VfL-Kapitän Maximilian Arnold im kicker-Interview.

Herr Arnold, in der vergangenen Woche weilte die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg, Sie trainierten einen Steinwurf entfernt mit den anderen aktuellen Wolfsburger Nicht-Nationalspielern. Tat es weh, nicht beim DFB-Team zu sein?

Nein, wehgetan hat es nicht. Ich habe das relativ nüchtern betrachtet, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich bei der WM dabei gewesen wäre. So waren meine letzten Länderspiele Ungarn und England im September 2022, bei denen ich jeweils 90 Minuten auf der Bank saß.

Waren Sie denn beim 1:4 gegen Japan im Stadion?

Nein.

Warum nicht?

Ich war mit der Familie unterwegs, mein Opa hat zum ersten Mal seine Urenkelin gesehen. Da gab es an diesem Wochenende tatsächlich mal was Wichtigeres. Aber ein bisschen was vom Spiel habe ich gesehen und ansonsten alles über die kicker-App verfolgt.

Sind Sie denn noch Nationalspieler oder nun endgültig Ex-Nationalspieler?

Gute Frage, das weiß ich nicht (lacht). Ich bin jedenfalls nicht zurückgetreten. Wenn der DFB anruft, bin ich immer da. Das ist etwas ganz Besonderes.

Ich habe mich sogar entdeckt, wie ich in der Kabine eine Banane esse. Arnold über die Amazon-Doku zur Nationalelf

2024 findet die EM in Deutschland statt. Haben Sie das im Kopf?

Weder habe ich das im Kopf, noch habe ich es abgeschrieben. Ich hätte es gerne anders, aber ich kann es auch nicht ändern. Und ich bleibe dabei: Als Spieler des VfL Wolfsburg hat man vielleicht auch nicht so die Lobby.

Hansi Flick, der Sie 2021 in die Nationalmannschaft zurückgeholt hatte, wurde als Bundestrainer entlassen. Wie haben Sie das aufgenommen?

Das mit den Empfindungen habe ich mir ein bisschen abgewöhnt im Fußballgeschäft. Mich fragt doch auch niemand, ob ich traurig bin. Es gibt einen kleinen Kreis an ehemaligen Mitspielern, mit denen man schon mitfühlt. Spieler wie Patrick Drewes, Sebastian Jung, Patrick Ochs, Christian Träsch oder Max Grün. Einige spielen ja schon gar nicht mehr.

Haben Sie denn die Amazon-Doku "All or Nothing" über die Nationalmannschaft gesehen?

Ich habe sie angefangen, habe mich sogar entdeckt, wie ich in der Kabine eine Banane esse.

Interessiert es Sie, wer nun Flick-Nachfolger wird?

Die kicker-App wird mich schon informieren.

Felix Magath signalisiert sein Interesse. Unter ihm feierten Sie 2011 Ihr Debüt.

Seitdem habe mich auf jeden Fall weiterentwickelt! Ich hoffe, er liest das jetzt (lacht).

Würde es passen mit Magath auf der DFB-Bank?

Ich kann mir das nicht vorstellen, kenne ihn ja aber auch nur als Vereinstrainer. Das ist zum Nationalcoach ein brutaler Unterschied. Von seiner Art und Weise ist er einmalig, da würden sich sicher einige umschauen. Ich hatte großen Respekt vor ihm, saß da als junger Spieler in der Kabine und habe nach unten geschaut.

Mittlerweile sind Sie Rekordspieler und Kapitän des VfL Wolfsburg und müssen in dieser Saison offenbar stärker als in den vergangenen Jahren um Ihren Platz kämpfen. Überrascht?

Ja.

Arnold: "Ich weiß einfach, wie ich meinen Körper auf den Punkt fitbekomme"

Warum?

Ich habe mittlerweile so viele Vorbereitungen hinter mir, dass ich einfach weiß, wie ich meinen Körper auf den Punkt fitbekomme. Wenn ich in ein Stadion einlaufe, weiß ich, was ich zu tun habe. Was nicht bedeutet, dass mir immer alles perfekt gelingt.

Haben Sie eine gute Vorbereitung absolviert?

Ich hatte schon bessere, aber auch schon schlechtere.

Beim ersten Spiel im Pokal fehlte Ihnen laut Trainer Niko Kovac die Spritzigkeit, sie saßen erst einmal auf der Bank.

Jeder weiß, was man von mir bekommt und was nicht. Ich bin keiner, der 35 Sprints pro Spiel macht. Ich laufe lange und viel, erkenne viele Dinge schon im Voraus, das habe ich über die Jahre gelernt.

Ich werde ihn richtig bearbeiten … Und mag ihn noch immer. Arnold über Robin Gosens

Hätten Sie sich als Kapitän mehr Vertrauen, mehr Rückendeckung gewünscht?

Ich will keinen Freifahrtschein. Aber ich habe fast 400 Spiele, ich weiß, worauf es ankommt.

Bei Ihrem Startelf-Comeback gegen die TSG Hoffenheim setzte es beim 1:3 ausgerechnet die erste Niederlage. Müssen Sie nun wieder um Ihren Platz bangen?

Nein, das glaube ich nicht.

Jetzt hat sich der Trainer in der Länderspielpause eine Auszeit genommen. Hat Niko Kovac das dem Team erklärt? Wie kam das an?

Robert Kovac, sein Co-Trainer, hat es uns erklärt. Ich kann das als Familienvater auch voll verstehen. Aber wir haben als Mannschaft gar nicht darüber zu urteilen. Ich als Kapitän bin ja so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers. Ich habe den Jungs gesagt: Es ist, wie es ist, also arbeiten wir gut. Es war Feuer drin in den Einheiten, das habe ich in früheren Länderspielpausen schon anders erlebt.

Nun kommt Union Berlin mit Robin Gosens, der Sie in der Sommerpause mal kontaktiert hat …

Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr - ich bin nachtragend (lacht).

Der VfL wollte ihn verpflichten, Sie bat er um Rat.

Wir haben einige Male telefoniert. Ich habe ihm viel Positives erzählt.

Wovon haben Sie ihm vorgeschwärmt?

Er hätte mit mir zusammenspielen können (lacht)! Im Ernst: Die Infrastruktur hier in Wolfsburg ist überragend. Ich habe Robin bei der Nationalmannschaft kennengelernt, er weiß, dass ich ihn als Mentalitätsspieler und auch als Mensch sehr schätze.

Er wechselte schließlich zu Champions-League-Teilnehmer Union. Was erwartet Ihn am Samstag in Wolfsburg?

Ich werde ihn richtig bearbeiten … Und mag ihn noch immer.

Sie sind mal wieder in Wolfsburg geblieben, in der Stadt hängen Plakate von Ihnen mit der Überschrift: Söldner seit 2009.

Ich fahre jeden Tag daran vorbei. Ich finde es gut, wenn wir als VfL ein bisschen anecken.

Gab es denn in diesem Sommer Angebote? Oder fragt schon gar kein Klub mehr nach?

Ich habe meinem Berater vor zehn Jahren gesagt: Komm wirklich nur dann auf mich zu, wenn du merkst, dass es etwas Ernstes ist.

Wie oft kam er seither?

Schon ein paar Mal.

Wechsel nach Saudi-Arabien? "Ich schließe nie etwas aus"

Worum ging es?

Anfragen aus dem In- und Ausland. Mehr sage ich nicht.

Würden Sie einen Wechsel nach Saudi-Arabien für sich ausschließen?

Nein, ich schließe nie etwas aus.