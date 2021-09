Arnold: "Glaube, die haben heute zum ersten Mal den Videobeweis genutzt"

Es war wahrlich kein Leckerbissen, den Wolfsburg und Sevilla bei der Champions-League-Rückkehr der Wölfe nach über fünf Jahren den Zuschauern in der Volkswagen-Arena bot. Dennoch lief alles auf einen Sieg des VfL hinaus - doch der VAR hatte etwas dagegen.

"Wir sind sehr enttäuscht, dass wir nur mit einem Punkt dastehen", sagte Maximilian Arnold bei "DAZN" unmittelbar im Anschluss an die Partie. Dabei wirkte er jedoch weniger enttäuscht als vielmehr sauer - stinksauer ob des diskutablen Elfmeterpfiffs in der 87. Minute, der letztlich die Wolfsburger um den Dreier brachte.

"Im Standbild kann man viele Elfmeter pfeifen"

Joshua Guilavogui klärte die Kugel vor Erik Lamela, traf diesen anschließend aber beim Durchschwingen mit den Stollen am Schienbein. Die Partie lief zunächst weiter, dann schickte VAR Kevin Blom den bulgarischen Schiedsrichter Georgi Kabakov an den Monitor. Zur Überraschung aller Wolfsburger, inklusive der 11.733 Zuschauer, zeigte der Unparteiische auf den Punkt.

"Sowas kann man in der Champions League nicht pfeifen, tut mir leid. Ich glaube, die haben heute zum ersten Mal den Videobeweis genutzt", wurde Arnold deutlich. Und weiter: "Ich muss mich zusammenreißen. Er zeigt ihm nur das Standbild, im Standbild kann man viele Elfmeter pfeifen. Tut mir leid, das ist bodenlos."

"Das mit dem Video-Schiedsrichter kann man auch übertreiben"

In der Tat sah die Aktion von Guilavogui im Standbild deutlich schlimmer aus als bei realer Geschwindigkeit. "Wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen. Ich bin nicht froh mit einem Punkt. Leider ist da eine Entscheidung dazwischen gekommen", urteilte auch Trainer Mark van Bommel daher vielsagend. "Jeder hier im Stadion und vor dem Fernseher ist sich einig, dass das kein Elfmeter ist. Und das mit dem Video-Schiedsrichter kann man auch übertreiben."

So bleibt den Wolfsburgern nichts anderes übrig, als zu konstatieren, "sehr gut verteidigt" (Trainer van Bommel) zu haben und weiterhin in der Champions League ungeschlagen zu sein. In drei Wochen geht es dann zum Deutsch-Österreichischen Duell zu RB Salzburg.