Arnold: "Der Punkt ist für die Moral sehr wichtig"

Die Wolfsburger holten am Samstag einen Punkt in Bielefeld, auch wenn mehr drin war. Aber das Comeback gibt Mut für die nächste Aufgabe.

"Leider haben wir erst in der zweiten Halbzeit die Intensität gehabt, die Bielefeld das ganze Spiel über hatte. Wenn man nach 60 Minuten 0:2 hinten liegt, muss man mit einem Punkt eigentlich zufrieden sein", sagte Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt nach dem 2:2 bei Arminia Bielefeld.

Die Wölfe fanden bei den Ostwestfalen eine Stunde lang überhaupt nichts ins Spiel und lagen folgerichtig mit 0:2 hinten. "In der ersten Hälfte haben wir nicht das gemacht, was wir abgesprochen haben. Die Staffelung vorne war nicht gut, wir haben mehr nebeneinander gespielt und nicht hintereinander. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, das ist genau das Spiel, was sie haben wollten", sagte Angreifer Wout Weghorst bei "Sky". "Wir haben dann ein anderes System gespielt, was uns gut getan hat. Wir sind gut zurückgekommen - leider hat es nicht ganz gereicht."

Mit der Hereinnahme von Dodi Lukebakio für Kevin Mbabu nach einer Stunde stellte Kohfeldt auf Viererkette um - und das fruchtete. Zunächst erzielte Weghorst den Ausgleich, einige Sekunden später schoss Lukas Nmecha das 2:2. "Die taktische Umstellung hat sofort gefruchtet, die letzte halbe Stunde haben wir viele Möglichkeiten gehabt", so Mittelfeldmann Maximilian Arnold. Und Weghorst fügte an: "In der zweiten Hälfte haben wir auf jeden Fall besser Fußball gespielt. In der ersten Hälfte hatten wir vorne oft wenig Anspielmöglichkeiten, da war es schwierig. Das haben wir dann besser gemacht."

Ein Punkt für die Moral

Am Ende hätte Wolfsburg sogar gewinnen können, doch Stefan Ortega Moreno parierte beim Kopfball von Sebastiaan Bornauw erstklassig. "Das spricht für die Mentalität, wenn du so zurückkommst. Wenn man noch sieht, dass wir den Siegtreffer auf dem Kopf hatten. Ich denke, keiner hätte sich beschweren können, wenn wir noch den Sieg geholt hätten", resümierte Arnold.

Im vierten Spiel unter Kohfeldt verloren die Wolfsburger nun nicht, es gab drei Siege und eben das Remis in Bielefeld. "Wir haben viel mehr Selbstvertrauen durch die letzten drei Spiele, sagen uns, wir müssen immer weiter machen. Das haben wir auch heute getan. Mit Glück gewinnen wir noch. Der Punkt ist aber für die Moral sehr wichtig", merkte Arnold an.

Weiter geht es für die Wolfsburger am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem wichtigen Champions-League-Spiel in Sevilla.