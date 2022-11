Arnold: "… dann mache ich Luftsprünge"

Der Kapitän geht voran: Maximilian Arnold gehört seit Wochen zu den Leistungsträgern des VfL Wolfsburg, der sich nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund und nun acht Ligaspielen ohne Niederlage an die Spitzenplätze heranpirscht. Arnold spricht über den Aufschwung - und seine WM-Hoffnung.

Mit Borussia Dortmund hat der VfL Wolfsburg eine Spitzenmannschaft bezwungen. Herr Arnold, war das ein Gradmesser für Ihr Team?

Ja, der BVB ist wirklich eine richtig gute Mannschaft, das hat man auch gesehen. Wir haben als Mannschaft brutal funktioniert, haben alles reingeschmissen, jeder ist für den anderen dagewesen. Auch wenn noch nicht alles gut gewesen ist, das 2:0 hätten wir zum Beispiel schon früher nachlegen müssen. Aber ich muss ehrlich sagen: Als Kapitän dieser Mannschaft bin ich unheimlich stolz. Das hat richtig Bock gemacht.

Ich bin jetzt zehn Jahre dabei, mich überrascht wirklich nichts mehr. Maximilian Arnold

Müssen Sie sich manchmal kneifen angesichts des Wandels der Mannschaft von der Krise und Niederlagen wie dem 2:4 gegen Köln und dem 0:2 bei Union Berlin bis zu diesem Spiel nun gegen den BVB?

Ich bin jetzt zehn Jahre dabei, mich überrascht wirklich nichts mehr. Nach dem Union-Spiel musste es Klick machen. Dass es so läuft, hatte ich aber auch nicht erwartet. Ich glaube einfach, dass wir es als Mannschaft gemeinsam mit dem Trainer verstanden haben. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt, haben uns die Wahrheiten an den Kopf gehauen und gewisse Stellschrauben verändert. Wenn man dann Spiele gewinnt, wächst das Selbstvertrauen. Als wir heute mit den Fans gefeiert haben, ist jeder mitgesprungen, egal, ob er 90 Minuten auf der Bank saß oder gespielt hat. Jeder hat verstanden, worum es geht, jeder ist sich seiner Rolle bewusst. Da muss sich auch unseren Ersatzkeeper Pavao Pervan hervorheben, der sich um die Aktivitäten außerhalb des Platzes kümmert. Wenn man sich abseits der Arbeit trifft, dann wächst was zusammen.

"Mit den Herausforderungen wächst man"

Mussten Sie in den vergangenen Wochen hineinwachsen in Ihre Rolle als Kapitän und Kopf dieser Mannschaft?

Ja, selbstverständlich. Wenn man mal richtiger Kapitän ist und dann so wie ich in diese Saison startet, das war nicht ganz so geil. Ich habe immer betont: Mit den Herausforderungen wächst man, das ist bei mir auch der Fall. Ich würde schon sagen, dass ich in die richtige Richtung gehe.

Wie hat sich Niko Kovac in den vergangenen Wochen verändert?

Mit seiner Systemumstellung hat er natürlich was bewirkt. Ich habe einen offenen und regelmäßigen Austausch mit ihm, er möchte vieles wissen. Da ist er sehr offen und kommunikativ, groß verändert hat er sich in seiner Ansprache und seinem Auftreten aber nicht.

Wo steht der VfL jetzt nach diesem Sieg gegen eine Spitzenmannschaft?

Wir haben jetzt 20 Punkte, mehr nicht. Wir stehen jetzt im Niemandsland der Tabelle. Aber: Die Art und Weise, wie wir auftreten, und die Richtung stimmen. Nur das zählt im Moment.

Wie sehr freuen Sie sich jetzt auf die Kadernominierung für die WM von Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag?

Ich hoffe, dass ich mich darauf freuen kann (lacht).

Würde es Sie hart treffen, wenn Sie nicht dabei sind?

Es würde mich nicht aus der Bahn hauen, aber ich glaube, dann wäre ich enttäuscht. Wenn ich angerufen werde und erfahre, dass ich dabei bin, dann mache ich Luftsprünge.

"Aktuell bin ich gut dabei"

Haben Sie das Gefühl, dass Sie in den vergangenen Wochen genau zum richtigen Zeitpunkt in Topform gekommen sind?

Ja, es gab sicher schon schlechtere Phasen in meiner Karriere. Aktuell bin ich gut dabei.

Ist es aktuell der beste Maximilian Arnold, den es je gab?

Der Trainer sieht das so. Ich finde nicht, es geht schon noch ein bisschen mehr. So wie vor zwei Jahren, als wir Vierter wurden. Da wusste ich neben Xaver Schlager schon ganz gut, wo der Ball hinmuss. Vielleicht komme ich da noch mal hin …