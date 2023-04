Arnold: "Alles andere ist Schwachsinn"

Eine gute halbe Stunde war der VfL Wolfsburg in Gladbach die bessere Mannschaft, doch dann nahm das Unheil nach einem Fehlpass von Koen Casteels seinen Lauf. Nach Abpfiff äußerte sich der Belgier zur Szene - und zeigte sich wenig selbstkritisch.

In Gladbach gab's am Ende lange Wolfsburger Gesichter: Maximilian Arnold (li.). IMAGO/regios24

"Wir sind eine Mannschaft, die versucht, von hinten rauszuspielen", erklärte Casteels nach dem 0:2 in Gladbach bei DAZN und führte aus: "Wir haben das schon 50-mal gemacht - wenn man das immer wieder versucht, dann gehört so ein Fehlpass auch mal dazu." Lob gab es zudem für die Fohlen, die es "gut ausgespielt" und den Fehlpass "sofort bestraft" haben.

Casteels bemängelt Effizienz

"So etwas kann vorkommen", stellte der Belgier fest und betont, dass man dennoch an der eigenen Spielweise festhalten werde. "Wir sind keine Mannschaft, die nur lange Bälle schlagen soll." Die Niederlage sei unter dem Strich "unnötig" gewesen, erklärte Casteels und monierte dabei die fehlende Effizienz. "Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit viel Kontrolle. Auf einmal sind wir 0:1 hinten - und man weiß nicht wie. In der Effizienz war es kein gutes Spiel von uns."

Das Spiel habe gezeigt, dass die Wölfe noch nicht so weit sind "die Spiele zu gewinnen, in denen wir gut spielen. Wenn man oben dabei sein will, dann muss man seine Chancen nutzen und die Spiele nach Hause bringen."

Ähnlich enttäuscht zeigte sich auch Maximilian Arnold, der auf den guten Start verwies. "Wir haben es verpasst, das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Wir haben nichts zugelassen und machen einen Fehler, der eiskalt bestraft wird", blickte der Kapitän zurück und betonte noch einmal: "Wir hatten genug Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden."

In Summe sei es "ziemlich bitter gelaufen", erklärte der 28-Jährige und richtete seinen Blick wieder auf die Zukunft. "Wir haben jetzt ein schweres Spiel gegen Leverkusen und sollten die Köpfe nicht in den Sand stecken. Heute können wir uns ärgern, aber morgen sollten wir wieder mit breiter Brust in die Woche gehen. Alles andere ist Schwachsinn."