PSV meldet sich zurück - und macht Druck auf Ajax

Mit einem deutlichen 5:0-Sieg hat die PSV Eindhoven Druck auf Tabellenführer Ajax Amsterdam gemacht und den Abstand auf zwei Zähler verkürzt. Schon am Sonntag kann Ajax gegen Enschede zurückschlagen.

Die PSV Eindhoven hat sich im Meisterrennen der Eredivisie zurückgemeldet. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war Ajax Amsterdam am Team von Roger Schmidt vorbeigezogen. Beim Tabellensechsten Vitesse drohte Eindhoven bei einer weiteren Niederlage die Tabellenspitze gänzlich aus den Augen zu verlieren.

Zahavi stellt die Weichen früh auf Sieg

Die PSV zeigte aber von Anfang an, dass sie die Meisterschaft trotz fünf Punkten Rückstand noch nicht abgeschrieben hat. Bereits nach vier Minuten narrte der quirlige und teilweise kaum zu stoppende Madueke mehrere Gegenspieler und passte in die Mitte. Götzes Flachschuss parierte Keeper Houwen noch, beim Nachschuss von Zahavi war er machtlos.

Auch in der Folge blieb Eindhoven weiter auf dem Gaspedal und schnürte die Hausherren am eigenen Strafraum ein. Per Doppelschlag stellten Mauro Junior (24.) und Gakpo (28.) noch vor der Pause auf 3:0.

Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste dann deutlich Tempo raus, dennoch geriet der Sieg nie ernsthaft in Gefahr. Die beiden Joker, Vinicius (62.) und Ex-Bielefelder Doan (88.) stellten schließlich den 5:0-Endstand her.

Damit hat PSV zumindest etwas Druck auf Ajax aufgebaut. Der Tabellenführer kann aber schon am Sonntag (16.45 Uhr) gegen Enschede den alten Abstand von fünf Punkten wiederherstellen.