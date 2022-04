Arne Exner: Wenn der Keeper plötzlich zum Top-Torjäger wird

Normalerweise steht Arne Exner für den Heeslinger SC in der Oberliga Niedersachsen zwischen den Pfosten. Zuletzt überzeugte der 25-Jährige aber gleich zweimal auf der anderen Seite des Spielfeldes und sicherte seiner Mannschaft mit zwei besonders außergewöhnlichen Treffern wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Damit ist er unser Torjäger des Monats April.

"Geh mit nach vorne, du haust den sowieso rein!" Worte, die man als Keeper von seinem Trainer nicht jeden Tag zu hören bekommt, vor allem nicht, wenn man mit 0:1 zurückliegt und das auch noch in der 90. Spielminute. Genau so hat es sich am Mittwoch, den 13. April aber in der Partie zwischen dem Heeslinger SC und dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niedersachsen zugetragen. Arne Exner - Keeper des HSC - wird in der sechsten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 mit besagten Worten von seinem Trainer Lars Uder in den Gästestrafraum beordert. "Zugegeben, als Keeper macht man sich normalerweise keine großen Hoffnungen, selbst ein Tor zu erzielen, wenn man in der Nachspielzeit mit nach vorne geht. In diesem Spiel war das aber irgendwie anders", lässt der Torhüter die Szene Revue passieren. Als Exner wenige Sekunden später zum Seitfallzieher ansetzt und das Leder zum 1:1 in die Maschen jagt, ist die Freude riesengroß. Besonders hierbei: Schon am Wochenende zuvor gelang dem Keeper ein Treffer, was ihn in der Aufstiegsrunde zum besten Torschützen seiner Mannschaft macht.

Man spielt eben so, wie man trainiert

Dass Exner weiß, wie man Tore schießt, kommt nicht von ungefähr. Bis zur U 16 spielte er regelmäßig im Feld und durfte bereits damals seine ersten Tore bejubeln. "Als Keeper war mir vorher aber noch nie ein Treffer aus dem Spiel heraus gelungen", erklärt Exner, der nun schon seit sieben Jahren den Kasten des Heeslinger SC hütet. Das änderte sich am 10. April, als er seine Mannschaft bereits in der 5. Minute gegen die FT Braunschweig in Führung schoss. "Es war ein gewöhnlicher Abschlag aus dem eigenen Sechzehner. Allerdings rutschte der gegnerische Torhüter kurz bevor der Ball bei ihm ankam aus, wodurch der Ball über die Linie trudelte. Daher wohl eher ein glücklicher Treffer", gibt Exner bescheiden zu.

Auf den Glücksmoment folgte nur drei Tage später der nächste Geniestreich des Torhüters. "Während des Spiels gegen Egestorf habe ich bemerkt, dass unsere Ecken immer wieder auf den zweiten Pfosten kamen. Zuerst wollte ich gar nicht mit nach vorne. Als ich schließlich aufgrund der Vorgeschichte und den Worten meines Trainers doch mit in den gegnerischen Sechzehner ging, habe ich mich genau dort positioniert. Der Ball kam perfekt und ich habe das Ding reingemacht. Das unterscheidet uns Torhüter vielleicht auch von Offensivspielern. Wir fackeln nicht lange, sondern schießen den Ball einfach ins Tor."

Aus der Sicht des Lebensmitteltechnologie-Studenten hatten sich seine Tore schon in der Trainingswoche angedeutet. "In der Woche vor dem Spiel gegen die FT Braunschweig habe ich in einem Training als Feldspieler mitgespielt und direkt ein Tor vorbereitet und sogar selbst eins erzielt. Es hatte sich also irgendwie angedeutet, dass ich ein Tor machen würde", schildert Exner, der sich in der Mannschaft mittlerweile den Spitznamen "Torjäger" verdient hat, mit einem sarkastischen Unterton.

Da mussten sich unsere Angreifer in letzter Zeit auch schon den ein oder anderen Spruch von mir gefallen lassen. Arne Exner über die mangelnde Offensivpower seiner Mannschaft

Seiner Mannschaft gleich zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sichern, umschreibt Exner mit den Worten "Emotionen pur". In der Aufstiegsrunde steht der Heeslinger SC mit 20 Punkten auf Rang vier und darf sich mit nur vier Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Kickers Emden weiterhin realistische Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ausmalen. Für mehr dürfte es in der aktuellen Saison aber nicht mehr reichen, auch weil die Offensive des HSC zu Wünschen übrig lässt. "Wir schießen einfach zu wenige Tore, da mussten sich unsere Angreifer in letzter Zeit auch schon den ein oder anderen Spruch von mir gefallen lassen, alles im freundschaftlichen Ton natürlich", witzelt Exner, der gemeinsam mit Fabio Manuel Dias die Torschützenliste des HSC in der Aufstiegsrunde anführt.

Seit sieben Jahren im Tor des Heeslinger SC: Arne Exner (rot) imago/osnapix

Der verbesserungswürdigen Offensive steht ein stählernes Abwehrbollwerk gegenüber. Mit nur 16 Gegentoren in 18 Partien stellte der HSC die zweitbeste Defensive der Hauptrunde. "Wir spielen aus einer starken Defensive heraus. Die Harmonie bei meinen Vorderleuten stimmt einfach und wenn doch mal ein Ball durchrutscht, bin ich zur Stelle. Das ist wohl auch ein Grund, warum wir seit Mitte November kein Spiel mehr verloren haben", erklärt Exner stolz.

Am vergangenen Wochenende endete die Toreserie des Torhüters. Im Halbfinalde des Landespokals setzte sich Heeslingen mit 4:1 gegen Arminia Hannover durch und steht am 21. Mai Blau-Weiß Lohne im Finale gegenüber. Auch in der Liga steht die Marschroute für die kommenden Jahre fest. Der HSC will in die Regionalliga.