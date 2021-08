Arndt gewinnt fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt

Nikias Arndt hat die fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Der 29-Jährige aus Köln setzte sich am Freitag nach 172,8 Kilometern von Chocholow nach Bielsko-Biala im Fotofinish vor dem Slowenen Matej Mohoric sowie dem Italiener Stefano Oldani durch. Für Arndt war es der erste Erfolg seit seinem Vuelta-Etappensieg 2019.

In der Gesamtwertung führt der Portugiese Joao Almeida knapp mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem zweifachen Tour-Etappensieger Mohoric und 14 Sekunden vor dem Italiener Diego Ulissi. Deutsche Profis spielen in den vorderen Platzierungen keine Rolle.

Die sechste Etappe der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt ist am Samstag ein 19,1 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Kattowitz. Zu Ende geht das Rennen am Sonntag in Krakau.

5. Etappe Chocholow/Polen - Bielsko-Biala/Polen (172,80 km):

1. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM 4:02:20 Std.; 2. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Stefano Oldani (Italien) - Lotto-Soudal; 4. Joao Almeida (Portugal) - Deceuninck-Quick-Step; 5. Diego Ulissi (Italien) - UAE Team Emirates; 6. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert; 7. David Dekker (Niederlande) - Jumbo-Visma; 8. Jake Stewart (Großbritannien) - Groupama-FDJ; 9. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R Citroën Team; 10. Mikkel Froelich Honore (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step; ... 37. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 52; 55. John Degenkolb (Oberursel) - Lotto-Soudal + 1:40 Min.; 69. Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) - Jumbo-Visma + 1:55; 70. Michael Schwarzmann (Kempten) - Bora-hansgrohe; 79. Max Kanter (Cottbus) - Team DSM + 2:54; 80. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; 81. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; 104. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 4:22; 122. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Qhubeka NextHash + 14:03; 123. Marcel Sieberg (Bocholt) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe:

1. Joao Almeida (Portugal) - Deceuninck-Quick-Step 22:54:44 Std.; 2. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 2 Sek.; 3. Diego Ulissi (Italien) - UAE Team Emirates + 14; 4. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers + 21; 5. Lorenzo Rota (Italien) - Wanty-Gobert + 32; 6. Giovanni Aleotti (Italien) - Bora-hansgrohe; 7. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 36; 9. Tim Wellens (Belgien) - Lotto-Soudal; 10. Mikkel Froelich Honore (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step + 37; ... 34. Georg Zimmermann (Neusäß) - Wanty-Gobert + 2:33 Min.; 50. Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) - Jumbo-Visma + 10:05; 65. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 14:35; 85. John Degenkolb (Oberursel) - Lotto-Soudal + 19:16; 93. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 23:30; 94. Michael Schwarzmann (Kempten) - Bora-hansgrohe + 23:37; 101. Max Kanter (Cottbus) - Team DSM + 26:40; 106. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 28:41; 124. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 36:09; 131. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Qhubeka NextHash + 38:54; 141. Marcel Sieberg (Bocholt) - Bahrain Victorious + 50:51