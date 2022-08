Arndt, Degenkolb und Toptalent Brenner im DSM-Aufgebot für die Vuelta

Premiere für Marco Brenner. Der 19-Jährige ist einer von drei deutschen Fahrern im Aufgebot des Teams DSM für die anstehende Vuelta. Als Kapitän fungiert Thymens Arensman.

Er ist noch keine 20 Jahre jung und wird ab Freitag seine erste Grand Tour bestreiten: Marco Brenner (Augsburg) sieht einem weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere entgegen. Vor zwei Jahren unterschrieb Brenner seinen ersten Vertrag beim Team DSM - als jüngster Fahrer, der jemals bei einem Pro- oder WorldTour-Team einen Profivertrag erhalten hat.

Seitdem wird er im deutschen Team mit niederländischer Lizenz behutsam aufgebaut. Und machte durch gute Ergebnisse in diesem Jahr auf sich aufmerksam. Top-Ten-Plätze fuhr er auf Etappen der Norwegen-Rundfahrt sowie erst jüngst bei der Polen-Rundfahrt heraus, wo er als Fünfter auf der 6. Etappe das Podium nun knapp verpasste.

Bei der am Freitag beginnen Vuelta wird Brenner allerdings erst einmal Erfahrungen sammeln dürfen - und den nominellen Kapitän Thymen Arensman unterstützen. Der ebenfalls erst 22 Jahre junge Niederländer fuhr in diesem Jahr den Giro und dabei auf zwei Etappen auf das Podium: "Wir werden versuchen, Thymen in der Gesamtwertung zu platzieren", sagte DSM-Trainer Matt Winston.

Aus deutscher Sicht sind neben Brenner noch Nikias Arndt und John Degenkolb dabei. Letzterer hat bereits zehn Etappen bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen und sicher nichts dagegen, den deutschen Rekordsieger Marcel Wüst (zwölf Tagessiege) noch einzuholen. "Wir haben eine Menge Jungs, die hungrig auf Ausreißversuche sind und nach Gelegenheiten suchen werden", sagte Winston. Degenkolb ist mit Sicherheit einer dieser Fahrer.

Das Aufgebot des Teams DSM für die 76. Vuelta:

Arndt, Nikias; Brenner, Marco; Degenkolb, John (alle Deutschland); Arensman, Thymen (Niederlande); Donovan, Mark (Großbritannien); Hvideber, Jonas (Norwegen); Nieuwenhuis, Joris (Niederlande); Vandenabeele, Henri (Belgien)