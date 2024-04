Arnautovic nun erfolgreichster Österreicher in der Serie A

Marko Arnautovic hat einmal mehr einen rot-weiß-roten Rekord aufgestellt. Zwei Meistertitel sind noch keinem österreichischen Kicker in der Serie A gelungen. Doch Arnautovics Zukunft in der italienischen Metropole ist ungewiss. Inter muss den Österreicher im Sommer fix verpflichten, könnte ihn aber auch direkt wieder weiterverkaufen.

Er zeigt es selbst an: Mit zwei Meistertitel ist "Arnie" der beste Österreicher in der Serie A. IMAGO/Marco Canoniero

Inter ist Meister! Die "Nerazzurri" krönten sich ausgerechnet im Mailänder-Derby zum neuen italienischen Champion. Damit darf sich auch Österreichs Marko Arnautovic von nun an zweifacher Serie-A-Meister nennen und das ist zuvor noch keinem rot-weiß-roten Kicker gelungen. Einzig Herbert Prohaska wurde einmal Meister in Italien, nämlich in der Saison 1982/83 mit der AS Rom. Zudem holte "Schneckerl" mit Inter einmal den Pokal.

Arnautovic selbst kam beim 2:1-Sieg gegen Milan jedoch nicht zum Einsatz, saß nur auf der Bank. Grund zu jubeln hatte "Arnie" aber natürlich trotzdem. Videos zeigen den 35-Jährigen bei einer Tanzeinlage in der Kabine. Das "Derby della Madonnina", wie das Gigantenduell zwischen Milan und Inter genannt wird, hatte alles, was das Fußballherz begehrt. Tore, Rote Karten und am Ende auch einen neuen Champion.

Inter sorgte durch die Treffer von Francesco Acerbi und Marcus Thuram für eine 2:0-Führung. Fikayo Tomori gelang in Minute 80 der Anschlusstreffer und läutete damit eine Schlussphase ein, die es in sich hatte. Gleich drei Spieler sahen Rot: Theo Hernandez und Davide Calabria auf Seiten von Milan und Denzel Dumfries bei Inter.

Dass sich Inter gleich fünf Spieltage vor Saisonschluss zum Meister krönt, könnte sich auch positiv auf die Spielzeit von Arnautovic auswirken. Der ÖFB-Teamspieler braucht diese auch dringend, um sich für die anstehende Europameisterschaft in Form zu bringen. Insgesamt absolvierte Österreichs "7" nur 31 von möglichen 48 Pflichtspielen für Inter. Zwölf Partien verpasste er wegen seinen beiden Verletzungen am Beinbeuger.

Prohaska im Visier

Mögliche Arnautovic-Einsätze im Saisonfinale könnten nicht nur im Hinblick auf fehlende Spielpraxis wichtig sein, sondern könnten auch helfen, um ihn in der Liste der österreichischen Serie-A-Spieler weiter nach vorne zu bringen.

Mit 80 Einsätzen liegt Arnautovic derzeit auf Rang sieben. Noch zwei Einsätze, dann würde er mit Herbert Prohaska (82) gleichziehen. Der rot-weiß-rote Akteur mit den meisten Serie-A-Spielen ist übrigens Walter Schachner, der für Cesena, Turin und Avellino gleich 191 Pflichtspiele absolvierte.

Inter zum Kauf verpflichtet

Die Zukunft des Österreichers ist aber höchst ungewiss. Inter Mailand hat Arnautovic zwar nur für eine Saison von Bologna geliehen, muss ihn jedoch aufgrund einer Vereinbarung im Sommer fix verpflichten. Laut "La Gazetta dello Sport" zwang Inter der "erste Punkt, der nach dem 5. Februar 2024 geholt wird" zum Kauf. Die entscheidenden Punkte holte Inter am 10. Februar durch den 4:2-Sieg bei der AS Rom, bei dem Arnautovic 15 Minuten auf dem Platz stand und auch einen Assist verbuchen konnte.

Acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Prämien sollen dadurch fällig geworden sein. Eine ordentliche Summe für einen Spieler, der die "Nerazzurri" in dieser Saison wohl nicht voll und ganz überzeugen konnte. Zwar hat Arnautovic auch sehr wichtige Treffer erzielt, wie zum Beispiel den wichtigen 1:0-Siegestreffer im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid, doch ob Inter auch in der nächsten Saison auf ihn setzen wird, ist unklar. So hat der Klub in den vergangenen Monaten mehrmals in den Medien laut über einen direkten Weiterverkauf nachgedacht.