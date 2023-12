Arnautovic kassiert mit Inter Cup-Aus gegen Bologna

Beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub Bologna musste Marko Arnautovic eine bittere Niederlage hinnehmen. Im Achtelfinale des italienischen Cups setzte es für den ÖFB-Teamspieler und sein Team Inter Mailand eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung.

Ein bitteres Wiedersehen mit seinem Ex-Club hat es für Marko Arnautovic am Mittwoch gegeben. Österreichs Rekord-Teamspieler kassierte im Achtelfinale des italienischen Cups mit Titelverteidiger Inter Mailand eine 1:2-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Bologna. Arnautovic wurde in der 74. Minute beim Stand von 0:0 ausgetauscht, sein Landsmann Stefan Posch saß bei den Siegern auf der Bank.

Für den 34-jährigen Angreifer war es das erste Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein, nachdem er beim 2:2 am achten Spieltag der aktuellen Serie-A-Saison noch verletzungsbedingt gefehlt hatte. Für Bologna absolvierte Arnautovic in zwei Jahren 58 Pflichtspiele, in denen ihm 25 Tore gelangen. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber ist der Rekordnationalspieler Österreichs (111 Spiele) noch nicht so richtig in Fahrt gekommen: In 14 Pflichtspielen steht bislang nur ein Treffer zu Buche. Diesen erzielte Arnautovic in der Champions League beim 3:3 gegen Benfica Lissabon.