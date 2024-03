Arnautovic hat Muskelzerrung im Oberschenkel

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic wird seinem Klub Inter Mailand wohl längere Zeit fehlen.

Marko Arnautovic hat sich eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das gab sein Club Inter Mailand am Montag bekannt. Wie lange der ÖFB-Teamstürmer ausfällt, teilte der Serie-A-Tabellenführer nicht mit. Laut "Gazzetta dello Sport" wird der 34-jährige Wiener im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Atletico Madrid fehlen, auch für den ÖFB-Lehrgang in der zweiten Märzhälfte ist der Angreifer kein Thema.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab bei der Kaderbekanntgabe für den ersten Lehrgang des Jahres eine Schätzung ab. "Er wird sicher drei bis vier Wochen ausfallen", sagte der Deutsche, der die Verletzung des Torjägers als "fast schon ein bisschen tragisch" bezeichnete. "Das war eine der besten Defensivszenen, an die ich mich von Marko erinnern kann. Das war sensationell nach hinten verteidigt, eine glatte Eins. Dass er sich ausgerechnet in dem Moment die Verletzung zugezogen hat, ist sehr schade. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn bis zur EURO fit kriegen."



Arnautovic erlitt die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg Inters in Bologna, er wird sich in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen. Die Nerazzurri hatten das CL-Hinspiel gegen die Madrilenen dank eines Arnautovic-Tores mit 1:0 gewonnen.