Arnautis will mit Frankfurt "den Hype mitnehmen" - Doorsoun schielt auf "größere Überraschung"

Die Bundesliga bei den Frauen startet am Freitagabend mit einem echten Topspiel. Die ambitionierten Frankfurter Eintracht um Trainer Niko Arnautis und Sara Doorsoun empfängt Vizemeister Bayern München.

Streben mit der SGE einen neuen Zuschauer-Rekord an: Sara Doorsoun und Trainer Niko Arnautis. picture alliance / C. Erler

Eintracht-Trainer Niko Arnautis will den Schwung der erfolgreichen EM in England auf die Bundesliga übertragen: "Diesen Hype müssen wir jetzt mitnehmen", sagte der 42-Jährige im kicker-Doppel-Interview (Sonderbeilage der aktuellen Montag-Ausgabe), in dem auch Abwehrspielerin Sara Doorsoun zu Wort kommt. Das Eröffnungsspiel am Samstag (LIVE! ab 19.15 Uhr bei kicker; TV: Eurosport und MagentaSport) im Deutsche Bank Park gegen Bayern München bezeichnete der Frankfurter Coach dabei als "Mosaikstein".

Die Partie zwischen dem Vorjahresdritten aus Hessen und dem Vizemeister aus Bayern soll aber auch für die Klubs ein Signal sein. Arnautis: "Jetzt liegt es an uns, am Verband und an den Vereinen, das nachhaltig weiterzuführen: Primetime-Spiele mit der Nationalmannschaft, professionelle Bedingungen in den Vereinen." Ein wichtiges Anliegen sei, dass "alle Spielerinnen ihrer Leidenschaft nachgehen können - ohne den Druck, nebenbei noch arbeiten zu müssen".

Doorsoun: "Vielleicht nicht immer nur ein Zweikampf"

Zwei Jahre nach der Fusion zwischen dem 1. FFC Frankfurt und der Eintracht sieht Arnautis den Klub auf einem guten Weg: "Wir sind, was die Infrastruktur angeht, noch nicht da, wo wir in den nächsten Jahren hinwollen, aber wir arbeiten daran und haben schon jetzt viele Vorteile gegenüber anderen Teams."

So viele Vorteile, dass es für einen Angriff ganz oben an die Spitze reicht? Nationalspielerin Doorsoun, im Winter von Meister Wolfsburg an den Main gewechselt und dort "wieder die alte Sara geworden", jedenfalls zeigt sich nach einer attraktiven und ausgeglichenen Saison 2021/22 ausgesprochen ehrgeizig. "Vielleicht ist noch mal eine größere Überraschung drin, und vielleicht ist das künftig ganz oben nicht immer nur ein Zweikampf zwischen Wolfsburg und Bayern", sagte die 30-Jährige.

Lesen Sie das komplette Interview mit Niko Arnautis und Abwehrchefin Sara Doorsoun in der Sonderbeilage der aktuellen kicker-Montagsausgabe.