Arnautis vor dem Spitzenspiel: "Auch Wolfsburg hat Schwächen"

Das Topduell zwischen Wolfsburg und Frankfurt findet in der großen Arena statt. Das unterstreicht auch die Wichtigkeit des Spiels.

Am Samstag in Wolfsburg gefordert: Sara Doorsoun und Niko Arnautis. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Zwischen 14.000 und 15.000 Zuschauer erwartet der VfL Wolfsburg am Samstag (13 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Volkswagen-Arena. Vor Saisonbeginn wäre das neuer Bundesliga-Rekord gewesen. Mittlerweile rangiert diese Partie - wenn die Zuschauer-Prognose so eintrifft - auf Platz vier der bestbesuchten Partien im Oberhaus. Zum Saisonstart hatten sich im Deutsche Bank Park in Frankfurt sogar 23.200 Zuschauer zum Duell mit Bayern München eingefunden - Bundesliga-Rekord! Auch das Heimspiel der Wolfsburgerinnen gegen die Bayern am 23. Oktober (21.287) und Werder Bremen - SC Freiburg am 26. November (20.417 Zuschauer) lockten noch mehr Fans an. Das zeigt die rasante Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland.

Besonderes Spiel für Frohms und Doorsoun

Dennoch: Die Protagonistinnen bleiben bescheiden. "Es ist schon eine Ehre für uns, in der VW-Arena spielen zu dürfen und diesen Zuspruch vom Verein zu bekommen. Das unterstreicht auch die Wichtigkeit des Spiels", sagt Merle Frohms. Deutschlands Nummer 1 hat bis zum Sommer in Frankfurt gespielt, wechselte dann zurück zu ihrem Ex-Klub, weil Almuth Schult ihren Vertrag nicht verlängern wollte, in die USA ging und die Torhüterposition beim Doublesieger frei wurde. "Für mich persönlich ist es gegen Frankfurt ein besonderes Spiel", betont Frohms. "Ich freue mich auf meine ehemaligen Mitspielerinnen. Ich habe in Frankfurt große sportliche Schritte gemacht."

Beide Bundesliga-Spitzenteams sind in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Frankfurt hat zweimal Remis gespielt (0:0 gegen Bayern München und 3:3 in Hoffenheim), Wolfsburg gewann alle acht Partien. "Der VfL ist unfassbar stark und in jedem Spiel sehr fokussiert. Wir müssen konsequent sein und wollen es ihnen am Samstag so schwer wie nur möglich machen", kündigte Sara Doorsoun an.

Die Innenverteidigerin wechselte im Januar nach dreieinhalb Jahren in Wolfsburg zur Eintracht, um wieder mehr Spielminuten zu sammeln. In Frankfurt ist die Nationalspielerin schnell zur Stammkraft geworden. "Wir haben die Qualität, in jedem Spiel zu Chancen zu kommen. Das werden in Wolfsburg nicht viele sein, aber wir glauben an uns und brauchen die nötige Konsequenz in jeder Aktion", sagt die 31-Jährige, die einige Spielerinnen im Wolfsburger Kader zu ihren besten Freundinnen zählt.

Und Eintracht-Trainer Niko Arnautis ist sich vor dem Spitzenspiel sicher: "Auch Wolfsburg hat Schwächen. Es sind Kleinigkeiten, aber die wollen wir ausnutzen. Gleichzeitig müssen wir mit Entschlossenheit und voller Konzentration in jede Aktion gehen und vorne effektiv unsere Chancen nutzen."