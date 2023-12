Arnautis sicher: "Wir sind in der Lage, Lissabon zu schlagen"

Nach dem 0:1 bei Benfica Lissabon gilt es für Eintracht Frankfurt am Donnerstag, das Ruder im Rückspiel noch einmal herumzureißen. Ein Sieg ist Pflicht für die Frankfurterinnen, um sich weiter berechtigte Hoffnungen auf die K.o.-Phase der UEFA Women’s Champions League machen zu dürfen.

30 Pflichtspiele hat die Frankfurter Eintracht in diesem Jahr bislang absolviert, 22 davon gewonnen. Dass vor Weihnachten noch ein 23. Sieg dazukommt, wäre elementar. Denn nur mit einem Dreier gegen Benfica Lissabon, dem Gegner an diesem Donnerstag im Rückspiel im Deutsche-Bank-Park (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), dürfen die Frankfurterinnen weiter von der K.o.-Phase träumen.

Bei einem Unentschieden müsste die Eintracht die beiden verbleibenden Spiele gewinnen, auch gegen den FC Barcelona, bei einer Niederlage hätte Frankfurt keine Chance mehr aufs Viertelfinale.

Arnautis fordert Leistungssteigerung

"Für uns ist das ein vorgezogener Feiertag", stellt Trainer Niko Arnautis klar. "Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand, aber wir müssen intensiver und aggressiver in die Zweikämpfe kommen und mit Ball unsere Passqualität und die Zielstrebigkeit nach vorne auf den Platz bringen. Wir sind in der Lage, Lissabon zu schlagen, aber wir dürfen dafür über 90 Minuten nicht nachlassen."

"Wir haben im Hinspiel leider nicht gezeigt, was wir können"

Beim 0:1 im Hinspiel war der Eintracht all das nicht gelungen, weshalb auch Angreiferin Laura Freigang klarstellt: "Wir haben im Hinspiel leider nicht gezeigt, was wir können. Lissabon hat unseren Fußball noch nicht gesehen." Mehr Zweikampfhärte und mehr Mut bei eigenem Ballbesitz fordert Freigang für das letzte Spiel des Jahres, das die Eintracht mit breiter Brust und absoluter Vorfreude angehen will. "Wir machen uns keine Gedanken über Negativszenarien", stellt Freigang klar.

In ihren Ligen hatten beide Teams zuletzt noch einmal Selbstvertrauen getankt - die Eintracht als Tabellendritter der Bundesliga mit einem 4:0-Sieg beim SC Freiburg, Benfica als Spitzenreiter der heimischen Campeonato Nacional de Futebol Feminino mit einem 5:0 gegen Tabellenschlusslicht Vilaverdense FC.

9000 verkaufte Tickets

Mit Blick auf die bislang verkauften 9000 Tickets fordert Arnautis von seinem Team vor allem, das Spiel zu genießen "und Gesicht zu zeigen". Denn: "Spielfreude und Emotionalität sind unser Trumpf."