Arminias Klos beendet im Sommer seine Karriere

Fabian Klos wird im Sommer seine Karriere beenden. Das gab der Stürmer am Freitag bekannt.

Fabian Klos, der Spieler mit den meisten Spielen und Toren in der Vereinsgeschichte des DSC Arminia, hängt im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel. "Und meine Maske gleich daneben", scherzt er bei der Pressekonferenz, auf der er seinen Abschied bekanntgab. Der 36-Jährige beendet nach dieser Saison seine Karriere - nach 13 Jahren bei den Bielefeldern.

"Ich bin stolz darauf, sagen zu können, in meiner Laufbahn nie wieder ein anderes Trikot als das vom Deutschen Sportclub zu tragen", erklärt Klos, der 2011 vom VfL Wolfsburg II aus der Regionalliga zum damaligen wie auch heutigen Drittligisten Arminia gewechselt war. "Denn diese Laufbahn, mit all ihren Höhen und Tiefen, wird im Sommer dieses Jahres enden. Auch wenn ich mir diesen Entschluss alles andere als leicht gemacht habe, fühlt sich der Zeitpunkt doch richtig und gut an."

Der von den Fans liebevoll "Fußballgott" gerufene Stürmer kommt aktuell auf 444 Pflichtspiele für den DSC, 178 Tore schoss der gebürtige Gifhorner dabei. Klos war für die Arminia in der 3. Liga, in der 2. Liga, in der Bundesliga, im DFB-Pokal und im Westfalenpokal erfolgreich. Dazu kommen unzählige Treffer in Testspielen. In der Saison 2019/20 wurde er Torschützenkönig der 2. Liga, 2013 und 2015 holte er sich die Torjägerkanone in der 3. Liga.

Mit den Bielefeldern stieg Klos 2020 in die Bundesliga auf, 2013 und 2015 in die 2. Liga. Aufgestiegen wurde also immer dann, wenn der Angreifer die meisten Tore in der jeweiligen Klasse erzielt hatte. 2015 kam er mit seinem Team zudem ins Halbfinale des DFB-Pokals.

Es wird keine Nachfragen geben, weder an mich noch an den Verein. Fabian Klos

Warum verkündet Klos seinen Abschied vom Profifußball jetzt und nicht erst im Mai? "Auf der einen Seite ist der Zeitpunkt richtig, weil ich meinen inneren Frieden gefunden habe, um meinen Abschied nach einer langen Zeit des Überlegens der Öffentlichkeit mitzuteilen. Auf der andere Seite finde ich es nur fair und richtig, es dem Verein zu sagen", sagt Klos. "Ich glaube, dass meine Leistungen in den letzten Wochen nicht so schlecht waren, da wäre das Thema um eine mögliche Vertragsverlängerung wieder aufgekommen. Das Ganze umschiffe ich damit. Es wird keine Nachfragen geben, weder an mich noch an den Verein."

Weiterbeschäftigung im Fußball? "Ich kann das nicht beantworten"

Und was passiert mit Klos im Sommer? "Ich mache mir jeden Tag Gedanken, wie es weitergeht. Ich lasse aber alles auf mich zukommen, ich bin, was meine Zukunft angeht, relativ entspannt", erklärt Klos. "Vielleicht wird sich das noch ändern, je näher der Tag des Abschieds kommt." Am besten kennt sich der Stürmer selbstverständlich im Fußball aus. "Das Bestreben, da in irgendeiner Funktion weiterzuarbeiten, ist sicher da. Aber in welcher und wann ist vollkommen offen. Ich kann das nicht beantworten. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass ich keinen Plan habe. Das Einzige, was mich jetzt interessiert ist, dass wir noch möglichst viele Spiele in dieser Saison gewinnen."

Eine große Wertschätzung erfährt Klos vom Verein. "Fabian Klos ist Armine vom Scheitel bis zur Sohle. 13 Jahre im selben Klub - das ist im deutschen Profifußball außergewöhnlich. Mit seiner Identifikation für Arminia ist er Vorbild. Fabi ist ein herausragender Mensch und großartiger Sympathieträger für Arminia Bielefeld. Auch sein Einsatz abseits des Rasens war und ist außergewöhnlich. Er hat unserem Verein sehr häufig, gerade aber auch immer wieder in schwierigen Zeiten positive Impulse gegeben. Fabian Klos stand und steht immer zur Arminia. Dafür kann unser Dank nicht groß genug sein", sagt DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann.

Bevor endgültig Schluss ist, möchte Klos weiter Leistung bringen: "Ich werde nichts schleifen lassen. Ich gebe Vollgas." Das erwartet auch sein aktueller Trainer von ihm. "Fabi ist Leistungsträger, Respektperson und ein großartiger Kapitän. Jetzt ist unser Ziel, als Team noch viele positive Momente zu erleben, denn Fabi wird ja noch mehrere Monate unser Trikot tragen und seine Fußballschuhe für die Arminia schnüren", sagt Mitch Kniat. "Ich freue mich auf die nächsten fünf Monate, ich habe richtig Bock, Fußball zu spielen", sagt Klos. "Ich würde mich nicht wehren, wenn wir jedes Spiel bis zum Sommer gewinnen. Ich hoffe, dass ich meine gute Form beibehalte. Für mich ist es auch schöner, wenn die Fans hoffentlich sagen 'Der hätte ja noch ein Jahr spielen können' als wenn sie sagen 'Gottseidank hat er endlich begriffen, dass er aufhören muss'."