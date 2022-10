Arminias Alarmsignale - Scherning entschuldigt sich

Mit dem 0:6 in Stuttgart hat Arminia Bielefeld einen Tiefpunkt erreicht. Die 90 Minuten lieferten beunruhigende Zahlen - und Eindrücke, die noch alarmierender waren.

6:17 Torschüsse, nur 27 Prozent Ballbesitz und 44 Prozent gewonnene Zweikämpfe: Die Statistiken sprachen eine deutliche Sprache. Arminia Bielefeld war dem VfB am Mittwochabend in sämtlichen Belangen unterlegen und musste nach 90 einseitigen Minuten ein 0:6 anerkennen, das auch in dieser Höhe vollkommen gerechtfertigt war.

Die Ostwestfalen hatten Stuttgart kaum etwas entgegenzusetzen und lieferten einen Auftritt ab, der einem Offenbarungseid gleichkam. Dass die Mannschaft nach einer ordentlichen Anfangsphase keinen Fuß mehr vor den anderen bekam, dass sie sich beinahe wehrlos dem Sturmlauf des VfB hingab, dass sie eine Körpersprache an den Tag legte, die tief blicken ließ, all das war Ausdruck einer gewissen Ohnmacht.

Ich kann mich nur bei allen Fans entschuldigen. Daniel Scherning

"Wir sind sehr, sehr enttäuscht über unsere Leistung", sagte Trainer Daniel Scherning nach der Partie und bemängelte dann vor allem die erheblichen Mängel in der Defensive. "So kannst du als Mannschaft nicht verteidigen", klagte Scherning, "wir haben gar nichts auf den Platz bekommen. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen - und wenn, dann haben wir sie verloren."

Fünf der vergangenen sechs Spiele verloren

Erst Mitte August hatte Scherning den Trainerposten bei der Arminia übernommen. In den ersten drei Spielen blieben die Bielefelder zwar ungeschlagen (1/2/0), doch von den folgenden sechs Partien verloren sie deren fünf. Mit dem 0:6 in Stuttgart erreichten sie nun einen Tiefpunkt.

Etwa 400 Bielefelder hatten 480 Kilometer auf sich genommen, um ihre Mannschaft an einem Mittwoch in Stuttgart zu unterstützen - was sie dort aber zu sehen bekamen, ließ sie bestürzt zurück. "Ich kann mich nur bei allen mitgereisten Fans aus Bielefeld für diese Leistung entschuldigen", sagte Scherning, "alles Weitere werde ich erst mit der Mannschaft besprechen, bevor wir es öffentlich machen."