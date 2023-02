Arminia vor Gastspiel beim Jahn: "Müssen uns deutlich steigern"

Der DSC Arminia Bielefeld steckt im Abstiegskampf - wie schon im vergangenen Jahr, da allerdings in der Bundesliga. Nach dem schwachen Auftritt gegen Sandhausen kündigte Trainer Daniel Scherning einige personelle Veränderungen an.

So hatte sich der DSC den Rückrundenauftakt sicherlich nicht vorgestellt: Gegen Mitkonkurrent Sandhausen verschliefen die Ostwestfalen die erste halbe Stunde in der heimischen Arena komplett, nach 33 Minuten stand es 0:2, die Zuschauer quittierten die Leistung mit Unmutsbekundungen: "Ich kann das verstehen, die Kritik war nach der Leistung in der ersten Halbzeit berechtigt. Ich glaube trotzdem, dass wir alle wissen, dass wir nur gemeinsam aus der Situation rauskommen", so Scherning auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SSV Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Den Fans macht der Trainer keinen Vorwurf, wohl aber seinen Spielern, denen "Mut und Überzeugung" gegen den SVS gefehlt haben. "Wir müssen uns deutlich steigern", stellte der 39-Jährige daher fest.

Nicht auszuschließen, dass dieses Unterfangen mit neuem Personal vonstattengehen wird. Masaya Okugawa, der zweitbeste Scorer der Arminia (drei Tore, sechs Assists), hat nach seiner Verletzung "deutlich mehr Kapazitäten als die gegen Sandhausen abgesprochenen 15 Minuten", die Startelf scheint durchaus eine Option zu sein. Abwarten müsse man hingegen bei Frederik Jäkel, der sich Anfang der Woche einer kleinen Nasenoperation unterziehen musste und in der Oberpfalz mit einer Maske auflaufen müsste. "Schauen wir, wie er sich damit fühlt", so Scherning.

"Deutliche Veränderung" in der Startformation?

Die beiden sind jedoch nicht die einzigen, die neu in die Mannschaft finden könnten, Scherning nannte zwei Optionen: "Es wäre auch möglich, der Mannschaft noch eine Chance zu geben. Aber: Die anderen Jungs brennen, möchten in die Mannschaft und ich sehe die Möglichkeit, über einige Wechsel die Startformation deutlich zu verändern".

So oder so sind die Ostwestfalen als Vorletzter zum Siegen verdammt, zumal es in der Oberpfalz erneut gegen einen direkten Konkurrenten geht. Sollte der DSC gewinnen, würde er sein Punktekonto auf 20 schrauben und am Jahn vorbeiziehen. "Der ruhende Ball ist eine sehr elementare Spielphase, nicht nur im vergangenen Spiel, sondern gerade auch in Regensburg. Dafür müssen wir von der ersten Minute an bereit sein, den Kampf annehmen und uns über Leidenschaft, Laufbereitschaft und Intensität in so ein Spiel reinbeißen. Dann werden wir dort unsere Chancen bekommen, um zu gewinnen", so Scherning.