Arminia setzt gegen St. Pauli auf "Wille, Laufbereitschaft, Kampf, Leidenschaft"

Arminia Bielefeld muss gegen St. Pauli den Bock umstoßen, um den freien Fall zu stoppen - und zwar mit "Wille, Laufbereitschaft, Kampf, Leidenschaft". Und vielleicht mit Fabian Klos.

Das Ziel ist klar: den freien Fall stoppen. Nach drei Liganiederlagen in Serie, einem desaströsen 0:6 im Pokal in Stuttgart und einer bislang insgesamt erschreckend schwachen Saison soll (oder vielleicht sogar muss) die Partie gegen den FC St. Pauli am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für die Bielefelder zum Anker werden. Damit das Arminia-Schiff wieder Land sieht und nicht noch weiter in Richtung 3. Liga abgetrieben wird.

Scherning fehlt wegen eines Infekts - Hesse: "Gehe auch davon aus, dass Daniel am Samstag wieder dabei sein wird"

In der unmittelbaren Vorbereitung auf das Spiel am Samstagabend müssen die Bielefelder auf Trainer Daniel Scherning verzichten. Der meldete sich am Freitagmorgen wegen eines Magen-Darm-Infekts für das Training und die anschließende Pressekonferenz ab. Arminias drei Co-Trainer Kai Hesse, Michael Henke und Sebastian Hille sowie Torwarttrainer Marco Kostmann teilten sich vorübergehend die Kapitänsmütze, für die Medienrunde stand Hesse Rede und Antwort. "Ich bin zuversichtlich und gehe auch davon aus, dass Daniel am Samstag wieder dabei sein wird", sagte der 37-Jährige, der vor Saisonbeginn von Hannover 96 nach Ostwestfalen gewechselt war.

Aber wie bekommt man die Arminia wieder auf Kurs? "Wir sind einer Situation, in der wir nicht zur Tagesordnung übergehen dürfen", erklärte Hesse. "Die Leistung in Stuttgart war nicht akzeptabel. Wir haben intern sehr viel gesprochen und den Jungs klar aufgezeigt, was wir besser machen müssen." Jeder müsse verstehen, dass es für die Arminia um die 2. Liga geht. "Es ist ein Kampf um den Klassenerhalt, den wollen wir erfolgreich bestreiten. Damit wollen wir gegen St. Pauli anfangen."

Für Kai Hesse fehlten zuletzt die Grundlagen. "Wille, Laufbereitschaft, Kampf, Leidenschaft - das wollen wir sehen. Es ist eine Einsicht in der Mannschaft da. Die Jungs haben es verstanden, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt", sagte der Co-Trainer. "Wenn es jeder auf den Platz bekommt, können wir unsere spielerischen Qualitäten draufsetzen. Die Basis sind aber die Grundtugenden - das ist die Kernbotschaft. Wir entscheiden am Ende, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir unsere Leistung zeigen, können wir etwas holen."

Nür Jäkel fehlt der Arminia - Kapitän Klos wieder an Bord

Personell können die Bielefelder aus dem Vollen schöpfen. Nur Frederik Jäkel fehlt weiterhin. Nach seiner am 7. Oktober gegen Karlsruhe erlittenen Gehirnerschütterung konnte der Innenverteidiger bislang noch an keinem Mannschaftstraining teilnehmen. Dafür stehen aber die Außenverteidiger Lukas Klünter (rechts) und Bastian Oczipka (links) wieder im Kader, sehr wahrscheinlich sogar in der Startelf. Denn die Vertreter Silvan Sidler bzw. Christian Gebauer und George Bello konnten in den letzten Spielen nicht überzeugen.

Ebenfalls wieder an Bord: Kapitän Fabian Klos. Am 4. September verletzte sich der 34-Jährige schwer am Oberschenkelmuskel, jetzt ist er fit und bereit für einen Einsatz. Klos wird wohl zunächst auf der Bank sitzen und als Joker zur Verfügung stehen. "Wir müssen jetzt nicht über die Wichtigkeit von Fabian Klos für den Verein und die Mannschaft sprechen. Das ist jedem klar, dass wir Fabian in der letzten Woche mit offenen Armen ins Training aufgenommen haben und jetzt in den Spieltagskader aufnehmen", sagte Hesse. Auf jeden Fall steht Klos für die Grundtugenden, die Scherning, Hesse und Co. gegen St. Pauli sehen wollen. Mit Kampf und Leidenschaft könnte Arminias Rekordtorjäger auf der Kapitänsbrücke das Team in ruhigere Fahrwasser führen.