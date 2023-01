Arminia schnappt sich Schepp

Bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive ist der aktuelle Tabellen-16. der 2. Liga in der Regionalliga Nord fündig geworden. Der neue Mann aus Lohne kommt mit der Empfehlung von zwölf Toren aus 19 Saisonspielen.

Arminia Bielefeld sichert sich nach kicker-Informationen die Dienste von Christopher Schepp. Der Transfer des 22-jährigen Angreifers von Blau-Weiß Lohne aus der Regionalliga Nord steht demnach unmittelbar bevor.

Schepp, der in der laufenden Saison in 19 Einsätzen zwölf Tore für den Aufsteiger erzielte, soll beim derzeitigen Tabellen-16. der 2. Liga zunächst den freien Kaderplatz des vorzeitig zum VfB Stuttgart zurückgekehrten und inzwischen zu Atletico de St. Luis/Mexiko weitergewanderten Mateo Klimowicz einnehmen.

Für Schepp, der aus der Lohner Jugend hervorging, ist es der zweite Anlauf in Ostwestfalen. Ein erster Wechsel zum damaligen Regional- und heutigen Drittligisten SC Verl war 2019/20 noch nicht von Erfolg gekrönt. Unter Arminia-Coach Daniel Scherning soll sich der 1,92 Meter große Offensivmann in Ruhe eingewöhnen.

Perspektivisch könnte er als zweite, spielende Spitze neben Top-Stürmer Janni Serra seine Chance erhalten. Dem Vernehmen nach stechen die Bielefelder bei der Verpflichtung Schepps ebenfalls interessierte Mitbewerber wie Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück aus.

Nur Kapino fehlt

Nach dem Start mit Leistungsdiagnostik geht es in Bielefeld an diesem Mittwoch zum ersten Mal ins Training mit dem Ball. Aus dem bisherigen Kader fehlt neben Klimowicz nur Keeper Stefanos Kapino. Für den 28-jährigen Griechen wird nach einer Lösung in einem neuen Klub gesucht. Im Tor hat sich Arminia mit Martin Fraisl, Arne Schulz und Nils Hahne inzwischen neu aufgestellt.

Mit im Profi-Training dabei sind dagegen aus dem erfolgreichen U-17-Team des Vereins Henrik Koch (Angriff) und Mannschaftsführer Lucas Kiewitt (Mittelfeld, beide 16). Den zwei Top-Talenten, die langfristig gehalten werden sollen, winkt die Mitreise ins am 12. Januar beginnende Trainingslager in Benidorm/Spanien.