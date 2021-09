Arminia-Neuzugang Schöpf: „Wir müssen keine Überdinger machen"

Einen durchwachsenen Start im neuen Klub erlebt Alessandro Schöpf. Daran, dass es mit ihm und Arminia positiv weitergeht, glaubt der Österreicher ganz fest. In seiner Nationalelf ist derweil Wiedergutmachung angesagt.

Wenn Alessandro Schöpf an den nächsten Gegner denkt, dann macht ihm das keine Sorge. Vor der schweren Auswärtsaufgabe bei Union Berlin hofft der Bielefelder Neuzugang, dass in der Hauptstadt endlich der Knoten platzt und womöglich sogar der erste Sieg für Arminia in dieser Saison herausspringt.

"Warum nicht? Wer hart arbeitet, wird belohnt, dass weiß man doch. Wir werden wieder unsere Torchancen bekommen. Wir müssen nur noch kaltschnäuziger daraus Profit schlagen. Irgendwann wird das Momentum auf unserer Seite sein", sagt der Österreicher im kicker-Interview (Print-Donnerstagsausgabe) und schöpft seine Zuversicht aus den jüngsten Spielen in Mönchengladbach (1:3) und gegen Hoffenheim (0:0). "Beides waren Gegner mit sehr hoher Qualität. Wir können aber ohne Übertreibung sagen, dass wir beide Spiele hätten gewinnen können, gegen Hoffenheim vielleicht sogar müssen."

Vertrauen gibt es beim Ex-Schalker in die eigenen Stärken: "In Bielefeld habe ich einen neuen Verein, ein neues Umfeld und auf dem Platz das Gefühl, das da eine Mannschaft steht. Entsprungen aus einem kleinen Kader, der sicher nicht mit den absoluten Topklubs mithalten kann, aber in dem viel positive Energie steckt. Ich spüre bei uns sehr viel Überzeugung und Glauben an unsere Stärken." Jeder zeige diese Mentalität auch im Spiel.

Lernprozess für das junge Team

Das dennoch nicht alles perfekt läuft und vor allem trotz verbesserter Offensive noch nicht ausreichend Tore erzielt werden, liegt für den 28-Jährigen an dem Lernprozess, den die junge Mannschaft noch durchschreite. "Wir denken immer noch zu oft, dass wir sofort vors Tor kommen müssen. Dabei muss es gar nicht so schnell gehen. Wir müssen keine Überdinger machen, nicht gleich den langen Pass schlagen, sondern mit ein paar kurzen, sicheren Kombinationen die Situation lösen. Dann ergeben sich automatisch neue Räume." Man lebe ja auch sehr gut von der Wucht, Schnelligkeit und Finesse der talentierten Kollegen. "Aber wenn der Weg zum Tor weit ist, fehlt uns manchmal die Ruhe."

Schöpf möchte mehr Tore und Vorlagen einbringen

Auch Schöpf selbst sieht für sich noch Optimierungspotenzial. Seine Leistung zuletzt gegen Hoffenheim stuft er als "solide" ein. "Ich habe wenige Fehler gemacht, hatte viele Ballbesitzphasen. Ich spiele jetzt etwas tiefer, auf der Sechs. Nicht unbedingt meine Position, aber ich versuche, mit Laufstärke die Räume mit eng zu halten und nach vorne Nadelstiche zu setzen. Insgesamt möchte ich mehr Tore und Vorlagen einbringen, das ist mir noch nicht ausreichend gelungen."

Aber so lange noch etwas geht, haben wir die Pflicht, alles zu versuchen. Alessandro Schöpf nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation mit Österreich

In Bielefeld soll es, mit der österreichischen Nationalmannschaft muss es im Oktober in der WM-Qualifikation auf den Färöern und in Dänemark besser laufen als zuletzt gegen Israel (2:5) und Schottland (0:1). "Sowohl gegen Schottland, vor allem aber gegen Israel haben wir Spieler - auch ich - einfach zu viele leichte Fehler gemacht, die prompt bestraft wurden. Da muss man jetzt nicht anfangen, am Trainer zu rütteln. Die Niederlagen gingen auf unsere Fehler zurück, und dann wird man selbst gegen vermeintlich kleinere Gegner brutal bestraft", zeigt sich Schöpf einsichtig. "Diese Kritik müssen wir uns einfach gefallen lassen. In der WM-Qualifikation wird es jetzt natürlich brutal schwer. Aber so lange noch etwas geht, haben wir die Pflicht, alles zu versuchen und mindestens noch ein paar ordentliche Spiele zu zeigen."

Lesen Sie das komplette Interview mit Alessandro Schöpf im aktuellen kicker (Donnerstagausgabe) oder oder digital abrufbar als e-Magazine)